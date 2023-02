Aumenta il salario minimo in Spagna mentre cala l'inflazione

La contrarietà della Ceoe, la Confindustria spagnola, non ha impedito al governo di Madrid di aumentare i salari minimi. L'esecutivo guidato dal socialista Pedro Sanchez ha deciso di incrementare dell'8% il "salario minimo interprofessionale", che include tredicesima e quattordicesima, per portarlo a 1.080 lordi. Dell'aumento in busta paga beneficeranno circa due milioni e mezzo di lavoratori che nel 2022 di sono dovuti accontentare di soli mille euro al mese.

Durante il suo intervento in Parlamento, Sanchez ha ricordato che la Spagna è il secondo tra i Paesi Ocse ad aver aumentato maggiormente il salario minimo dal 2018, con un aumento pari al 36%. Lo stipendio minimo è così passato da 735 euro al mese agli attuali 1.000 euro, che la prossima settimana, quando il provvedimento sarà approvato dal Consiglio dei ministri, salirà a 1.080 euro. Le scelte di Madrid sono in linea con quelle di altri Paesi Ue: la Germania aumenterà il salario minimo del 15%, i Paesi Bassi del 10,1%, Il Portogallo dell'8,7% e la Francia del 6,6%. L'Italia è invece uno dei pochi Paesi europei a non aver ancora introdotto un salario minimo per legge.

La speranza di Madrid è che l'aumento del salario minimo dia il via a un effetto domino sulle altre buste paga per recuperare la perdita di potere d'acquisto che lo scorso anno ha colpito 24 milioni di spagnoli. Il 2022 è stato infatti l'annus horribilis per le tasche degli iberici, con tassi d'inflazione mai così alti dagli anni Ottanta. Tuttavia, negli ultimi mesi, la corsa dei prezzi ha cominciato a rallentare e ieri il primo ministro Sanchez ha rivendicato su Twitter che il tasso d'inflazione in Spagna è attualmente il più basso tra i Paesi Ue, con un aumento dei prezzi al 5,8% a fronte della media Ue all'8,5%. Il dato italiano è ancora più alto, con un tasso al 10,9%.

Nuestras medidas funcionan. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 1, 2023

L'aumento del salario minimo spagnolo sarà approvato al prossimo Consiglio dei ministri ed entrerà in vigore retroattivamente dal primo gennaio. L'aumento delle buste paga è stato deciso dopo una trattativa con le parti sociali alla quale hanno partecipati i principali sindacati. Era invece assente al tavolo Antonio Garamendi, presidente della Ceoe, la Confindustria spagnola, che ha accusato Madrid di non aver coinvolto i datori di lavoro nei piani dell'esecutivo.

"Il governo di coalizione - ha fatto notare il giornale El Pais - aveva un certo interesse a chiudere al più presto la rivalutazione del salario minimo perché" in vista delle elezioni del 10 dicembre 2023 "sarebbe stato difficile spiegare ai cittadini che mentre aumentavano dell'8,5% le pensioni per i pensionati che guadagnano di più" il governo "ha limitato l'aumento per i lavoratori più precari", ovvero quelli che ricevono il salario minimo.