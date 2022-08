Amazon propone aumento di 35 centesimi l'ora, lavoratori in sciopero

Centinaia di dipendenti di Amazon stanno scioperando per quello che i sindacati hanno definito un "patetico" aumento salariale di 35 penny (circa 42 centesimi) all'ora, molto inferiore all'aumento di 2 sterline richiesto dai lavoratori. 700 dei circa 3500 operai del magazzino di Tilbury, nell'Essex, uno dei più grandi del Regno Unito, hanno preso parte alle proteste, riporta il sindacato GMB.

Attualmente si prevede che l'inflazione raggiungerà un picco del 13 per cento quest'anno, il che rappresenta una significativa riduzione dello stipendio in termini reali per la maggior parte dei lavoratori. Steve Garelick, organizzatore regionale della GMB, ha dichiarato che alcuni lavoratori hanno rischiato azioni disciplinari e il ritiro dello stipendio a causa dello sciopero. "Amazon ha tolto lo stipendio a centinaia di lavoratori di Tilbury Essex e sta setacciando i social media per vedere chi carica i video. Invece di ricorrere a procedure disciplinari a causa della reputazione, Amazon dovrebbe occuparsi della propria reputazione con il personale. Pagate un aumento decente, non 35p", ha twittato.

Un lavoratore all'interno del magazzino ha pubblicato un video in cui accusa Amazon di trattarli "come schiavi". "Guardate cosa sta succedendo", si legge nel post su TikTok. "Continuate a lottare per noi e per la nostra famiglia". "La retribuzione iniziale per i dipendenti Amazon aumenterà fino a un minimo compreso tra 10,50 e 11,45 sterline all'ora, a seconda della posizione. Questo per tutti i ruoli a tempo pieno, part-time, stagionali e temporanei nel Regno Unito”, ha rivendicato il gigante di Bezos in un comunicato.

"Oltre a questa retribuzione competitiva, ai dipendenti viene offerto un pacchetto di benefit completo che comprende assicurazione medica privata, assicurazione sulla vita, protezione del reddito, pasti sovvenzionati e uno sconto per i dipendenti, che insieme valgono migliaia di euro all'anno, oltre a un piano pensionistico aziendale", ha aggiunto l’azienda.