Carenza di personale: in Olanda 13enni a lavoro d'estate al parco divertimenti

Una grave carenza di personale ha spinto un parco d'attrazioni olandese, il Julianatoren, ad assumere adolescenti a partire dall'età di 13 anni. Si tratta di un lavoro part-time per poche ore alla settimana, ha spiegato in un'intervista Jeroen Buter, il direttore della struttura che si trova ad Apeldoorn.

Come quasi tutti gli altri parchi divertimento e zoo nei Paesi Bassi, quello di Apeldoorn ha grandi difficoltà a trovare personale sufficiente. "Abbiamo aperto le nostre porte in tempo, ma la carenza di personale è stata un problema per diversi anni di seguito ", ha detto Buter al quotidiano Stentor, raccontando che "i supermercati in particolare sono un importante concorrente".

La scorsa stagione tutto è andato comunque bene. "Fortunatamente non abbiamo dovuto chiudere nessuna attrazione a causa della carenza di lavoratori", ma quest'anno la situazione è stata più complicata, e per questo è stata organizzata una campagna di volantinaggio su larga scala per offrire lavoro al Julianatoren. "Abbiamo sempre distribuito volantini nelle scuole della zona di Apeldoorn per reclutare studenti e ora vogliamo organizzare una campagna anche in altre città", ha detto aggiungendo che i giovani dai 13 anni sono benvenuti.

"L'età si abbassa ogni anno, 13 sono i nuovi 16", ha scherzato Buter garantendo che "si tratta davvero solo di poche ore alla settimana”, e che i compiti affidati ai giovanissimi sarebbero semplici, “come distribuire un volantino all'ingresso, per esempio". Il tutto sarà assolutamente legale, visto che nei Paesi Bassi, i bambini di età compresa tra 13 e 14 anni possono aiutare con lavori leggeri e non industriali nei loro giorni liberi dalla scuola.