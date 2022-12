Christian e Sandra, due fidanzati italiani uccisi in Germania: lei era sepolta in giardino

Altri due fidanzati italiani uccisi all'estero. In Germania, ad Albstadt sono morti Christian Zoda, 23 anni, e Sandra Quarta, 20 anni. La polizia ha fermato un 52enne italiano. Il duplice omicidio arriva a poche ore da un altro delitto: quello di Francesca Di Dio e del fidanzato Nino Calabrò uccisi in Inghilterra.

Christian Zoda era originario di Messina. Viveva in Germania da quando aveva 12 anni e lavorava nel ristorante del papà, con il quale viveva dopo che padre e madre si erano separati. Di Sandra Quarta non si avevano più notizie da domenica scorsa. Il fidanzato e i parenti avevano dato l'allarme. Sulla pagina Facebook di Zoda si possono ancora leggere gli appelli per rintracciare la giovane. Mercoledì invece Zoda è rimasto vittima di un agguato. Il giovane è stato freddato a colpi di pistola davanti alla pizzeria del padre ed è morto in ospedale.

Per l?assassinio di Zoda è stato fermato un 52enne, che viveva con Quarta. Solo quando l'uomo è stato bloccato è emerso chiaramente il collegamento con la scomparsa di Sandra Quarta. Il corpo era sepolto nel giardino del 52enne.

Chi ha ucciso Christian Zoda e Sandra Quarta?

Secondo alcune fonti il 52enne fermato dalla polizia sarebbe imparentato con Sandra. Quando è stato bloccato, non ha opposto resistenza ed era in possesso di una pistola. Anche l'arma è stata sequestrata. L'indagato è rimasto in silenzio nel corso dell'interrogatorio dando però l'indicazione per fare trovare il corpo della ragazza in giardino.