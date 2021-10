Gli italiani credono ai Flintstones, 3 su 10 pensano che uomini e dinosauri vissero nella stessa epoca

“I primi umani sono vissuti alla stessa epoca dei dinosauri”. La bizzarra teoria che fa a pugni con gli studi sull’origine dell’uomo e sull’estinzione dei grandi animali vissuti durante il Mesozoico è vera secondo trentaquattro italiani su cento. A indicarlo è un sondaggio dell’Eurobarometro condotto tra aprile e maggio. Le interviste in presenza hanno coinvolto 26.827 persone nei ventisette Paesi dell’Unione europea. Assieme alla Romania, l’Italia è il Paese con il più alto indice di persone convinte che le prime specie umane siano vissute all’epoca dei dinosauri.

Dallo studio intitolato “Conoscenze e atteggiamenti dei cittadini europei nei confronti della scienza e della tecnologia” emergono altre lacune nella rappresentazione della realtà che hanno in testa molti italiani. Il 43 per cento degli intervistati nel Belpaese, ad esempio, è convinto che l’attuale popolazione umana sia superiore a dieci miliardi di persone. In realtà, come indicano le statistiche, gli umani attualmente in vita sono meno di otto miliardi.

Nonostante le tante altre false convinzioni che emergono nello studio per l’alto indice di popolarità, l’ironia dei social ha coinvolto soprattutto la 'teoria Flintstones’ che vedrebbe uomini e dinosauri convivere nella stessa epoca. Nella serie televisiva di cartoni animati la famiglia e gli amici di Fred Flintstones hanno contatti diretti con dinosauri, tigri con denti a sciabola e mammut. A scanso di equivoci, è bene chiarire che l’estinzione di massa dei dinosauri è avvenuta tra i 65 e i 66 milioni di anni fa. Il processo evolutivo che ha portato al distacco della specie umana dagli animali più ‘vicini’, come lo scimpanzé, è invece iniziato tra i 5 e i 6 milioni di anni fa.