L'inquinamento uccide: ogni anno muoiono 1.200 bambini e ragazzi in Europa

L'inquinamento uccide, ogni anno sono più di 1.200 i giovani che perdono la vita a causa delle polveri sottili. Lo rivela l’ultimo rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente (Aea) che denuncia come oltre il 90% della popolazione urbana europea sia esposta a livelli nocivi dei maggiori fattori inquinanti, tra cui il biossido di azoto e soprattutto il particolato fine (PM 2,5), l’elemento più dannoso per la salute umana. La maggiore concentrazione di particelle nocive nell’aria è stata rilevata nell’Europa centro-orientale e in Italia, dove Milano risulta la città più inquinata del Vecchio continente.

Nelle stime dell’Aea i limiti di allerta tracciati dall’Organizzazione mondiale della sanità sono ampiamente superati, la fetta di popolazione esposta con costanza al PM 2,5 si avvicina al 97% con un incremento parallelo delle malattie respiratorie, che oggi colpiscono il 9% dei bambini e adolescenti. Queste categorie risultano tra le più vulnerabili ai danni da inquinamento atmosferico perché il corpo ed il sistema immunitario sono ancora in fase di maturazione. Un’esposizione prolungata al biossido di azoto e alle particelle di PM 2,5 può influire negativamente sul corretto sviluppo polmonare dei più giovani, causando malattie respiratorie quali l’asma o predisponendo l’organismo per la contrazione futura di patologie cardiovascolari. Dagli eventuali danni non sono esenti i feti che, al termine di una gravidanza trascorsa respirando un’aria altamente inquinata, rischiano di nascere sottopeso e di parto prematuro.

Il PM 2,5 è tra le principali cause legate a ictus e cancro. Queste particelle sospese nell’aria sono aggressive per l’organismo umano perché capaci di penetrare in profondità nei polmoni. Come riportato dall’Istituto superiore di Sanità, sono generate dalla combustione di motori, impianti industriali e riscaldamento, oltre che dagli incendi boschivi. La maggiore concentrazione di particolato fine si trova nella Pianura padana, che risulta così la regione europea con l’aria più irrespirabile. Nella classifica mondiale delle città più inquinate da PM 2,5, Milano si posiziona al terzo posto, dietro soltanto a Pechino e Teheran, con un livello di particelle nocive pari a 153 microgrammi per metro cubo (la soglia stabilita dall’Oms non va oltre i 5 microgrammi.

L’impatto sulla popolazione è sempre più esteso, secondo il rapporto il totale dei decessi riconducibili all’inquinamento atmosferico è cresciuto quasi dell’8% tra il 2020 ed il 2021, passando da circa 289mila morti a più di 311mila. Tra questi, almeno 1200 sono vittime minori di 18 anni, un numero che sembra piccolo rispetto al totale, ma in cui l’impatto della malattia cronica è ritenuto crescente. Allargando lo sguardo all’intero pianeta, secondo i dati raccolti dal Global Burden of Diseas Study, le morti premature causate dagli agenti inquinanti dell’aria sfiorerebbero la cifra di 6,67 milioni nel solo 2019, più o meno le vittime mietute dalla pandemia di Covid-19 in tre anni.

Come riportato da Euronews, le linee guida sono state superate in tutti gli Stati europei, oltre alla Lombardia, l’aria "molto scadente" accomuna le zone di Slavonski Brod in Croazia, Piotrków Trybunalski e Nowy Sacz in Polonia. C’è spazio anche per le eccezioni, tra cui la cittadina di Faro in Portogallo e Uppsala in Svezia, classificate come le città con l’aria più salubre in Europa. Parte del Green Deal, predisposto dalle istituzioni europee per combattere l’inquinamento nel Vecchio continente, mira a ridurre del 55% il numero di morti correlate al PM 2,5 rispetto ai livelli del 2005.

Come sostiene Legambiente, tra le misure attuabili c’è la limitazione degli spostamenti in auto, l’abbassamento della temperatura dei radiatori, nonché provvedere ad isolare meglio le porte, finestre e facciate degli edifici. Questi accorgimenti possono fare la differenza nell'abbassamento dei livelli di PM 2,5, ma per l'Aea è importante partire dagli spazi frequentati dai più giovani, come i parchi e le scuole, ampliando le infrastrutture ciclabili, moltiplicando i divieti di circolazione e i limiti di velocità, in modo da rendere l'aria intorno a questi ambienti respirabile.