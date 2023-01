Cosa c'è nell'enorme giacimento di terre rare scoperto in Svezia

In Europa è stato trovato un nuovo giacimento minerario di terre rare, il più grande del continente. La scoperta è stata fatta in Svezia dalla società mineraria statale svedese Lkab, che ha dichiarato di aver individuato nell'area di Kiruna risorse per oltre un milione di tonnellate di ossidi di terre rare, delle materie prime molto scarse ma oggi sempre più richiesta perché fondamentale per molti processi produttivi delle tecnologie più innovative: dagli smartphone, ai pannelli solari e alle auto elettriche e ibride. "Questa è una buona notizia, non solo per Lkab, per la regione e per il popolo svedese, ma anche per l'Europa e per il clima", ha dichiarato l'amministratore delegato dell'azienda, Jan Mostrom, secondo cui la miniera "potrebbe diventare un importante tassello per la produzione di materie prime critiche che sono assolutamente cruciali per consentire la transizione verde".