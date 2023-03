Si vola alle Olimpiadi 2024: pronti gli aerotaxi per spostarsi a Parigi

Numerose novità sono attese per i giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024 e tra queste, oltre alle gare di break dance, surf e anche una maratona aperta a tutti, non solo agli atleti nazionali, ci sarà anche la possibilità di usare aerotaxi per raggiungere la capitale francese. Questi droni, già soprannominati "Tesla dei cieli", percorreranno due delle rotte cittadine già esistenti per gli elicotteri, mantenendosi però a un'altitudine inferiore, entrambe con partenza dall’aeroporto di Charles de Gaulle, portando a bordo un singolo passeggero oltre al pilota. Il tutto è in divenire, ma Solène Le Bris, ingegnere civile presso il Group Adp, dedito al progetto, non ha dubbi riguardo la realizzazione, "stiamo cercando di lanciare quello che sarebbe il primo servizio pre-commerciale di decollo e atterraggio verticale (e-Vtol) al mondo, e ce la faremo".

Ieri sono stati rilasciati i primi dettagli sull’intero impianto, con la previsione di cinque vertiporti da cui i passeggeri potranno essere prelevati per viaggiare in direzione Le Bourget, Austerlitz o Sans-Cyr. I taxi su cui questi passeggeri voleranno saranno dotati di 18 rotori disposti sulla sommità di un disco che fornirà un’elevata stabilità al mezzo, permettendogli di percorrere una distanza massima di 35 chilometri dal punto di partenza, raggiungendo una velocità di 110 chilometri orari. Come dichiarato dall’azienda produttrice, Volocopter, i veicoli sono completamente elettrici, non producono alcuna emissione né alcun rumore.

Questi volotaxi, da tempo testati presso l’aeroporto di Cergy-Pontoise (basti pensare che la loro prima apparizione risale al 2011), hanno già ottenuto diverse certificazioni da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa), e secondo l’azienda costruttrice costituiranno un vero e proprio punto di svolta per la mobilità cittadina del prossimo futuro, grazie alla possibilità di evitare le vie trafficate ed il celere collegamento dei civili coi punti di snodo della metropoli. Non si esclude poi un impiego nell’ambito del soccorso medico, Le Bris ha evidenziato come l’uso della tecnologia e-Volt potrebbe determinare un aumento delle possibilità di salvare delle vite, soprattutto nei casi di arresto cardiaco l’arrivo sul posto dei medici di emergenza anche solo un minuto prima rispetto alla media attuale accrescerebbe del 10% le speranze di sopravvivenza.

"Per la maggioranza degli abitanti parigini tutto ciò è ancora fantascienza", ha detto Romain Enry, capo del settore aerospaziale presso Choose Paris Region, secondo cui il futuro di questi aerotaxi sarà determinato soprattutto dalla risposta del pubblico, "le Olimpiadi ci daranno il feedback di cui abbiamo bisogno". Secondo Thierry Allain, responsabile dell’innovazione presso la Direzione generale dell’aviazione civile, le sfide normative non sono molte, il definitivo via libera da parte dell’Easa non sembra lontano, "è fondamentale mantenere un approccio sicuro", ha precisato Allain, per questo sono ancora in fase di studio eventuali piattaforme per l’atterraggio d’emergenza in caso di condizioni meteo sfavorevoli. L’esordio dei droni VoloCity in corrispondenza delle Olimpiadi e paralimpiadi parigine potrebbe vedere un’iniziale limitazione nella vendita dei biglietti, di cui oggi non è possibile dire quale potrà essere il costo.