Arriva Lumi, il supercomputer più sostenibile e veloce d'Europa

Il programma Ue dedicato ai supercomputer inaugura oggi a Kajaani, capitale della regione del Kainuu, nella Finlandia centrale, il terzo supercomputer più veloce del mondo. Si chiama Lumi ('neve', in finlandese e in estone): è prodotto dallo European High Performance Computing Joint Undertaking e da un consorzio di 10 Paesi (Finlandia, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Islanda, Norvegia, Polonia, Svezia e Svizzera).

Lumi, che verrà tenuto a Kajaani anche per via del clima fresco che aiuterà a risparmiare energia per raffreddarlo, avrà una performance di picco stimata di 550 petaflop (550 milioni di miliardi di calcoli al secondo), usando esclusivamente energia rinnovabile: i sistemi di raffreddamento sono naturali e il computer fornirà circa il 20% del calore necessario a riscaldare la cittadina di 36.500 abitanti, riducendone l'impronta ecologica.

Lumi sarà accessibile agli utenti Ue a partire dal prossimo settembre e farà parte di una rete di supercomputer già esistente, composta da Discoverer in Bulgaria, MeluXina in Lussemburgo, Vega in Slovenia e Karolina in Cechia. Sono in costruzione altri tre supercomputer: Leonardo in Italia, Deucalion in Portogallo e Mare Nostrum 5 in Spagna. "Grazie alla sua massiccia capacità di calcolo, Lumi consentirà di fare progressi decisivi, per esempio nella medicina e nella ricerca sul clima, ad un ritmo molto più rapido", spiega la vicepresidente esecutiva della Commissione Margrethe Vestager.