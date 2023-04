Lo schianto del volo Rio-Parigi con 228 morti, Airbus e Air France responsabili ma non colpevoli

Responsabili, ma non colpevoli. Quattordici anni dopo lo schianto del volo Rio-Parigi, in cui morirono 228 persone, la giustizia francese ha assolto Air France e il produttore Airbus. Alle due società sono state riconosciute "imprudenze" sul piano civile ma sono state scagionate sul piano penale. Per la questione dell'accertamento del danno, il tribunale ha rinviato all'udienza del 4 settembre.

Il 1° giugno 2009 il volo AF447 è precipitato e sono morte tutte le 228 le persone a bordo (216 passeggeri tra cui nove italiani e 12 membri dell'equipaggio). Si è trattato del più grave incidente per la compagnia di bandiera francese che, insieme ad Airbus, è stata chiamata a rispondere di omicidio colposo. I colossi rischiavano una multa di 225 mila euro. Secondo la sentenza emessa oggi non è possibile attribuire con certezza il disastro agli "errori" commessi.

Un duro colpo per i familiari delle vittime, che si dicono "disgustati" dal verdetto. "Ci aspettavamo un giudizio imparziale, non è stato così", ha commentato il presidente dell'associazione che li riunisce, Daniele Lamy, sottolineando che "di questi 14 anni di attesa non resta che disperazione, sgomento e rabbia". "Stavamo aspettando la parola 'colpevole'" che non c'è stata, ha dichiarato uno degli avvocati, Alain Jakubowicz, facendo riferimento al verdetto.