Incendio in un palazzo vicino a Lione: 10 morti, tra cui 5 bambini

Dieci persone sono morte, tra cui cinque bambini, e quattordici sono rimaste ferite a causa di un incendio scoppiato in un palazzo di sette piani a Vaulx-en-Velin, nei pressi di Lione, nella notte fra giovedì e venerdì. Le fiamme si sono sprigionate poco dopo le tre di notte per cause che al momento non sono note, e hanno richiesto l'intervento di quasi 170 pompieri. La prefettura dell'Alvernia-Rodano-Alpi, la regione in cui si trova Lione, ha specificato che il numero di morti potrebbe aumentare, anche perché 4 dei 14 feriti sono in condizioni gravi.

Tra le persone ferite ci sono anche due dei 170 vigili del fuoco che erano intervenuti per spegnere l'incendio, che secondo le ultime informazioni dei media francesi adesso è sotto controllo. Il ministro francese dell'edilizia abitativa, Olivier Klein, ha parlato con il sindaco Hélène Geoffroy, e ha anche annunciato di recarsi lì questa mattina "per essere al fianco degli abitanti e dei soccorritori".

