Le storie di chi scappa dall'orrore

Arrivano a migliaia ogni giorno. In un flusso continuo, senza sosta. L'Onu ha stimato il passaggio di 1 milione e mezzo di rifugiati nei primi 10 giorni dell'invasione russa in Ucraina. Ed è solo l'inizio. Non tutti sono riusciti a sfruttare i traballanti corridori umanitari. L'offensiva russa sarà ancora "lunga e devastante", sottolineano molti analisti.

Siamo stati al confine tra il confine tra Ucraina e Polonia, dove la macchina dell'accoglienza sta cercando di dare risposte a donne, bambini e anziani con la guerra negli occhi. Ecco le loro drammatiche storie.