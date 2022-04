Si fa i capelli è alla Peaky Blinders, studente messo in isolamento

Si era fatto un taglio di capelli con rasatura molto alta,ispirato un poco alla serie Peaky Blinders, ma la scuola lo ha ritenuto troppo “estremo” e per questo ha addirittura deciso di metterlo in isolamento per due giorni, per evitare che entrasse in contatto con i compagni.

È accaduto a Hull, in Inghilterra, nella Kingswood Academy, dove il 14 anni Charlie Deyes è stato messo in punizione in quanto il suo taglio "non rispettava la politica dell'abbigliamento scolastico". Come racconta il Mirror la madre dello studente, Sam Deyes, ha spiegato di essere stata informata del fatto che gli insegnanti avevano ritenuto di non avere altra scelta che separare suo figlio dai suoi compagni, per questo, nonostante non condividesse la scelta, ha portato il figlio dal barbiere "nel tentativo di soddisfare la scuola". Ma a quanto pare neanche questo è bastato per eliminare la punizione. Quando è stato messo in isolamento, Charlie, secondo la denuncia della madre, sarebbe stato messo in una stanza chiusa a chiave e gli sarebbe stato permesso di andare in bagno solo due volte al giorno, con un insegnante a fargli da scorta.

La Kingswood Academy rivendica di essere una delle migliori scuole della Contea dello Yorkshire. Sul suo sito web nella guida alle norme di abbigliamento, si afferma che "i capelli devono essere eleganti e prudenti. Non sono consentiti colori né acconciature estreme”, compresi “stacchi pronunciati nella rasatura”, o “treccine colorate”. La madre del giovane alla fine ha deciso di fargli cambiare istituto.