Se Kiev entrasse nell'Ue e venisse attaccata, dovremmo entrare in guerra?

Una delle vie d'uscita per porre fine alla guerra in Ucraina sembra quella che Kiev rinunci per sempre al sogno di aderire alla Nato, ma Mosca potrebbe accettare che il Paese entri a far parte però dell'Unione europea. Ma se diventasse uno Stato membro, e in futuro dovesse subire un'altra invasione, gli altri Paesi del blocco sarebbero obbligati a partecipare al conflitto al suo fianco? Almeno sulla carta i trattati europei prevedono una clausola di mutua difesa tra gli Stati membri, anche se più “blanda” di quella dell’Alleanza Atlantica.

Proprio la prospettiva di vedere l'Ucraina nella Nato (o meglio, i suou missili e le sue basi militari sul territorio ucraino) è stata uno dei moventi principali dell’aggressione russa dello scorso febbraio, e il presidente Vladimir Putin sta ripetendo da mesi che l'Alleanza atlantica non deve espandersi ulteriormente ad est (anzi, che deve ritirarsi ai “confini” del 1997) e che deve smettere di accerchiare la Russia, minacciandola con i suoi razzi nucleari.

La Nato è stata creata nel 1949 con lo scopo di garantire la sicurezza dell’Europa e del Nordamerica contro minacce possibili in arrivo dal blocco comunista (l’Urss creò nel 1955 la sua organizzazione parallela, il Patto di Varsavia, per protggersi a sua volta dalle minacce dell'Occidente). L’Organizzazione si basa sul principio della difesa collettiva, sancito dall’articolo 5 della sua carta, secondo cui un attacco armato contro uno o più membri sarà considerato un attacco contro tutta l’alleanza, di fatto obbligando all'intervento al fianco dello Stato colpito. Ognuno dei membri, recita il trattato, "assisterà la Parte o le Parti attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre Parti, le azioni che ritenga necessarie, compreso l'uso della forza armata", il tutto "nell’esercizio del diritto degli Stati all’autodifesa individuale o collettiva (articolo 51 della Carta Onu).

Ma l’Ucraina può ottenere comunque delle valide garanzie di sicurezza anche senza entrare nella Nato, grazie ad una clausola quasi dimenticata dei trattati Ue che prevede la mutua difesa dei membri del blocco. L’articolo 42(7) del Trattato sull’Unione europea (Tue), infatti, prevede che “se uno Stato membro è vittima di un’aggressione armata sul proprio territorio, agli altri Stati membri incorre l’obbligo di aiuto e assistenza con ogni mezzo in loro potere”, sempre in linea con l’articolo 51 della Carta Onu e coerentemente con gli impegni presi in ambito Nato.

Quindi, se l’Ucraina entrasse nell'Ue e qualcuno l’attaccasse, entreremmo tutti in guerra? Non così in fretta. L’articolo del Tue in questione ha una formulazione meno “stringente” rispetto allo statuto della Nato: lascia cioè un certo margine di discrezionalità agli Stati membri su come offrire “aiuto e assistenza” al Paese aggredito (togliendo dunque d’impiccio gli Stati neutrali). L’intervento militare diretto dei Paesi Ue non sarebbe pertanto automatico nemmeno nel momento in cui uno di loro venisse attaccato (ad esempio, potrebbero essere inviate missioni civili o altre forme di supporto logistico).

Ma c’è comunque da ricordare che la faccenda è complicata dalla quasi totale sovrapposizione tra Nato ed Ue: 21 dei 27 Paesi che partecipano a quest’ultima sono anche membri della prima (non ne fanno parte Austria, Cipro, Finlandia, Irlanda, Malta e Svezia). Proprio per evitare un’escalation serve il riferimento dell’articolo in questione agli impegni presi con la Nato, “che, per quelli Stati che ne sono membri, rimane il fondamento della loro difesa collettiva e il forum per la sua implementazione”. In altri termini, i membri Ue che sono anche membri Nato non prenderanno decisioni militari in autonomia, ma si coordineranno con gli alleati nordatlantici. Proprio come avvenuto in queste settimane, quando le proposte (proprio polacche) di intervento in Ucraina sono state bloccate dagli Stati Uniti per scongiurare il rischio di una terza guerra mondiale.

La clausola della mutua difesa europea è stata attivata formalmente una sola volta: nel novembre 2015 dalla Francia, a seguito degli attentati terroristici a Parigi. Ma si trattò di un atto sostanzialmente politico, che non aprì a nessun coinvolgimento diretto degli altri Paesi Ue in alcun confronto militare “in difesa” dei francesi.