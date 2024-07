"Guadagno 60mila euro al mese": cosa c'è di vero nell'autodenuncia del deputato-influencer

Da qualche lustro a questa parte, a ogni cambio di legislatura, riaffiora puntualmente la polemica sui presunti stipendi d'oro degli eurodeputati. A sollevarla in questi giorni è stato lo youtuber cipriota 24enne Fidias Panayiotou, appena eletto al Parlamento Ue sulla scorta di una campagna elettorale priva di qualsiasi programma politico, ma imperniata sugli ormai classici cavalli di battaglia della retorica anti-sistema. Tra questi, non poteva mancare l'accusa alle generose indennità dei parlamentari europei. Secondo Fidias, ogni deputato arriverebbe a intascare circa 60mila euro al mese, oltre a benefit come autista e biglietti aerei in business class. Ma cosa c'è di vero?

Gli stipendi dei deputati al Parlamento europeo

Partiamo dallo stipendio. Come osserva correttamente lo youtuber, il salario mensile di un eurodeputato è di 8mila euro netti (per la precisione 8.089,63 euro). Su questa cifra, i singoli Paesi possono imporre delle imposte nazionali supplementari. A integrare questo salario di base c'è poi l'indennità giornaliera di 350 euro. Si tratta di "una somma forfettaria che copre l'alloggio, i pasti e le spese connesse per ogni giorno che un deputato si trova al Parlamento europeo in veste ufficiale", si legge sul sito dell'Eurocamera. In media, gli eurodeputati restano in "ufficio" una dozzina di giorni al mese, incassando intorno ai 4.200 mensili.

Come avviene in tutti i parlamenti nazionali, anche in quello Ue i deputati possono far leva su una serie di indennità aggiuntive.

Le indennità degli eurodeputati

L'indennità più cospicua è quella per le spese generali, che ammonta a 4.950 euro al mese. Non si tratta di denaro che arriva direttamente sul conto del parlamentare, ma di una somma forfettaria "che consente ai deputati di coprire spese quali l'affitto di uffici nello Stato membro in cui sono eletti, ad esempio hardware e software informatici, forniture per ufficio, telefoni cellulari/abbonamenti di telefonia mobile e abbonamenti a Internet", come si legge sempre sul sito dell'Eurocamera.

Per queste spese, i deputati devono fare riferimento "a un elenco semplificato dei tipi di costi coperti" e "possono pubblicare le loro spese online in modo trasparente e accessibile". Cosa, quest'ultima, che in pochissimi fanno, a dirla tutta. L'indennità si dimezza se i parlamentari, "senza un'adeguata giustificazione, partecipano a meno della metà delle sedute plenarie" durante l'anno, ossia quando vanno a Strasburgo (in media una settimana al mese, mentre per due settimane al mese i lavori si svolgono a Bruxelles).

I deputati hanno anche il diritto al rimborso dei due terzi delle spese mediche sostenute. Al Parlamento europeo, poi, non ci sono le auto blu personali, ma i membri dell'Eurocamera possono utilizzare le autovetture ufficiali del Parlamento per partecipare a riunioni o eventi a Bruxelles o a Strasburgo.

Le spese di viaggio

Oltre a questi benefit, i parlamentari possono contare sulla copertura delle loro spese di viaggio quando si muovono da e verso le sedi del Parlamento (Bruxelles e Strasburgo) o per missioni ufficiali all'estero. "I deputati al Parlamento europeo ricevono il rimborso del costo effettivo dei biglietti di viaggio per la partecipazione alle riunioni, su presentazione delle ricevute", spiega l'Eurocamera, che aggiunge: "È fissato un limite massimo pari alla tariffa aerea di classe 'business', alla tariffa ferroviaria di prima classe o a 0,58 euro per km in caso di spostamento in automobile (fino a un massimo di 1.000 km). Il Parlamento europeo emette i biglietti. Inoltre sono fissati importi basati sulla distanza e la durata del viaggio, a copertura delle altre spese connesse (quali ad esempio i pedaggi autostradali, le tariffe per il bagaglio in eccesso o le spese di prenotazione)". Infine, i deputati possono anche ricevere un rimborso per gli impegni all'estero non ufficiali per un tetto massimo di 4.886 euro all'anno.

Spese per il personale

Nella sua invettiva contro gli stipendi d'oro, Fidias mette nel calderone anche le spese per il personale. Ogni deputato ha diritto ad avere degli assistenti, come avviene per esempio in Italia. Ma a differenza di quanto accade alle nostre latitudini, i fondi previsti per gli assistenti non passano dalle tasche dei deputati. È infatti il Parlamento a emettere gli stipendi sulla base di quanto i singoli lavoratori hanno concordato con il loro deputato. All'Eurocamera è vietato assumere stagisti senza stipendio: la paga minima è di 1.900 euro circa al mese. In totale, ogni europarlamentare ha a disposizione 29.557 euro lordi al mese per i suoi assistenti.

10mila euro al mese per i visitatori

Sempre Fidias aggiunge nella lista dei soldi che i deputati incasserebbero (lui compreso) una sorta di indennità di "10mila euro" al mese per pagare i viaggi di persone, selezionate dallo stesso parlamentare, in visita al Parlamento europeo. Non è chiaro come lo youtuber abbia calcolato questa cifra. Di fatto, ogni deputato può invitare ogni anno a Bruxelles e Strasburgo per conoscere il funzionamento dell'Eurocamera fino a 110 visitatori da dividere in 5 viaggi di gruppo.

Le loro spese sono parzialmente coperte dal Parlamento in base a una serie di parametri e possono aggirarsi sui 35mila euro all'anno totali, ossia 3mila euro al mese in media, un terzo di quanto indicato da Fidias.

Lo stipendio massimo di 12mila euro al mese

Per chiudere, i calcoli dello youtuber cipriota su quanto lui stesso potrà intascare nei prossimi mesi non sono del tutto corretti. Di sicuro, non sono 60mila euro al mese come immagina. Il suo salario al massimo potrà ammontare sui 12mila euro al mese. Inoltre, sempre se li spende, potrà accedere a rimborsi che, in media, si aggirano sugli 8mila euro tra indennità per spese generali, benefit, spese sanitarie e viaggi. Volendo mettere insieme queste voci di bilancio, parliamo di circa 20mila euro al mese. Un terzo di quanto denunciato (o forse sperato) da Fidias.