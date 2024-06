Von der Leyen può essere eletta senza il voto di Meloni (ma sarebbe un rischio)

Milioni di cittadine e cittadini al voto (vedi alla voce Europee), ma poi le nomine decisive su chi governerà l'Europa le stabilisce un gruppuscolo di persone. L'accusa è stata lanciata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrabbiata più che sul metodo sul fatto di essere stata esclusa da quel "gotha" che ha stabilito i top jobs dell'Unione europea per i prossimi cinque anni. La premier potrebbe anche decidere di non sostenere le nomine, tra cui quella di Ursula von der Leyen a capo della Commissione europea. Ma il suo mancato appoggio non impedirebbe alla leader tedesca di essere eletta. Semmai, la vendetta potrebbe consumarsi al caldo del Parlamento di Strasburgo, dove von der Leyen potrebbe non avere i numeri per ottenere la fiducia.

Ma andiamo per ordine. In queste ore i 27 leader degli Stati membri si incontrano a Bruxelles per approvare i tre incarichi più importanti, designati dai negoziatori dei partiti europei di maggioranza. Oltre alla già citata presidenza della Commissione, ci sono anche il portoghese António Costa come presidente del Consiglio europeo e l'estone Kaja Kallas agli Esteri. Ma chi ha deciso questi nomi e in base a quali regole? Davvero il voto degli elettori è stato "tradito" e quale peso ha il Parlamento europeo nell'attribuzione degli incarichi? Vediamo quali sono i fattori che influiscono su queste scelte e come potrebbero mutare anche dopo il voto dei capi di Stato.

I partiti vincitori

Oltre ai risultati dettati dalle Europee, che hanno visto la vittoria del Partito popolare europeo (188 seggi), seguito dai socialisti (136), dai Conservatori e riformisti (Ecr) con 83 seggi e dai liberali (75), a valere sono delle "regole non scritte", che negli anni si sono imposte come consuetudini istituzionali finalizzate a preservare un equilibrio politico sulla base di diversi fattori. Andiamo a vedere quali. Nonostante in Italia e Francia ci sia stata una vittoria schiacciante da parte dell'ultradestra guidata rispettivamente da Giorgia Meloni e da Marine Le Pen e Jordan Bardella, abbinata ad una crescita esponenziale dell'estrema destra dell'Afd in Germania, la leadership degli alti funzionari dell'Ue verrà affidata a popolari, socialisti e liberali, sulla base sia dei maggiori voti ottenuti nel complesso sia sui rapporti che intercorrono tra questi gruppi. Sono sei i negoziatori che hanno concordato il trio che guiderà l'Ue, chiedendo ai 27 leader complessivi di sottoscrivere l'accordo entro questo fine settimana. Alla base delle scelte ci sono quattro criteri: diversità politica, elemento geografico e rispetto dell'equilibrio tra uomini e donne. A questo si è aggiunto in modo decisivo stavolta un quarto fattore: la capacità di andare d'accordo affinché si riesca a governare senza troppi intoppi.

Il fattore dell'equilibrio tra partiti

Il criterio dell'equilibrio politico basato anche sulla "diversità" dei partiti rispettati risulta rispettata. Il Ppe, la famiglia politica più numerosa in base ai risultati del 9 giugno, potrebbe confermare Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea, così come era stata indicata in qualità di Spitzenkandidat, di cui gli elettori sono a conoscenza già prima del voto. Ai socialisti, il secondo gruppo più numeroso, dovrebbe spettare la presidenza del Consiglio europeo con António Costa (ex presidente del Portogallo), mentre i liberali hanno rivendicato il posto di Alto commissario Ue per la politica estera a Katja Kallas (attuale primo ministro dell'Estonia), che prenderebbe il posto di Josep Borrell. C'è poi la presidenza del Parlamento europeo, eletta dai 720 eurodeputati, ma anche questa carica rientra nell'alveo delle decisioni dei negoziatori. Al momento la maltese Roberta Metsola (Ppe) dovrebbe restare in carica per altri 2 anni e mezzo, per poi passare il testimone ad un esponente dei socialisti.

Quanto contano storia e geografia

Il secondo fattore informale riguarda la geografia dell'Ue, dove il blocco risulta diviso tra Sud Europa, Est (il cosiddetto Gruppo Visegrad uscito diviso da queste elezioni), l'Europa centrale e i Paesi nordici. In questo momento gli esponenti del Sud risultano Costa (Portogallo) e Metsola (Malta), alla tedesca von der Leyen spetta la guida dell'Ue, mentre il seggio dell'Est verrebbe occupato dall'estone Kallas. Ai Paesi nordici è già andato ufficialmente il seggio di capo della Nato, attribuito nei giorni scorsi all'ex premier olandese Mark Rutte. Pur non trattandosi di un incarico nelle istituzioni europee, in considerazione della guerra in Ucraina e del peso specifico delle questioni della Difesa in questi e nei prossimi anni, il ruolo di Rutte nell'Alleanza atlantica sarà molto influente anche nelle scelte di Bruxelles. Quello geografico è un criterio che serve a soddisfare anche un discreto equilibrio tra Paesi "grandi" e "piccoli", così come tra Stati membri della prima ora e quelli di nuovo ingresso.

Da non sottovalutare anche il fattore "storico", cioè gli incarichi assunti in precedenza dall'esponente di uno Stato o di un gruppo di Stati. Negli ultimi anni ad esempio alcuni ruoli di vertice sono stati assunti da politici del Belgio (Charles Michel al Consiglio europeo) e del Lussemburgo (Jean-Claude Juncker è stato capo della Commissione prima di von der Leyen). Difficile questi Paesi otterranno nuovi incarichi di vertice in questa tornata. Infine negli ultimi anni si è fatto avanti un nuovo fattore, quello dell'equilibrio di genere. Se venissero confermate le nomine proposte dai negoziatori, si avrebbero tre donne (von der Leyen, Metsola e Kallas) e un uomo (Costa). Bisognerà poi vedere cosa accadrà per i Commissari.

Le relazioni pericolose

Per questo secondo mandato di von der Leyen si cercherà di stare più attenti anche ad un altro criterio: le relazioni interpersonali. La presidente della Commissione è andata a cozzare più volte sia con Charles Michel che con Josep Borrell, che ad esempio l'aveva severamente richiamata a rientrare nei ranghi dopo le sue esternazioni pro-Israele a seguito degli attacchi del 7 ottobre e l'inizio dell'invasione della Striscia di Gaza. Un atteggiamento troppo sbilanciato che non era stato apprezzato dall'Alto segretario agli Esteri. Anche per questa ragione come figura di equilibrio è stato scelto Antonio Costa, che ha intessuto buoni rapporti con tutti i leader dell'Ue quando era presidente del Portogallo, inclusa la politica tedesca.

La rabbia degli esclusi

Tutte queste regole informali, pur se consolidate, non sono state apprezzate dai "grandi esclusi", né dai leader di Stato Giorgia Meloni e Viktor Orban, né da Marine Le Pen, al momento però impegnatissima nella campagna elettorale per le legislative in Francia. La più furiosa è la premier italiana, che sin dall'inizio del suo mandato ha tentato a tutti i costi di rivestire almeno in Europa il ruolo di "moderata" affiancandosi spesso a von der Leyen, coi deputati Ecr che hanno votato come i popolari pur non facendo parte della sua maggioranza. Nonostante il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr) sia diventato il terzo gruppo più corposo a Strasburgo, popolari e socialisti hanno preferito includere nei negoziati i liberali di Emmanuel Macron con cui avevano già governato nello scorso quinquennio.

Il peso dei franchi tiratori

Dopo il passaggio in Consiglio Ue, sarà comunque necessario il voto favorevole degli eurodeputati. Insieme, popolari, socialisti e liberali valgono 399 voti, superando abbondantemente il quorum di 361 che corrisponde alla maggioranza assoluta. Quello che si teme però è la segretezza del voto. A Strasburgo i franchi tiratori non sono una rarità. Le indiscrezioni che trapelano da Bruxelles contano circa una cinquantina di "traditori", insoddisfatti delle scelte ai vertici. Per von del Leyen superare l'esame degli eurodeputati non sarà una passeggiata e nessun voto può essere dato per scontato. Ed è proprio su questo fattore che Meloni conta. Coi 24 voti dei deputati di Fratelli d’Italia, la presidente del Consiglio può tendere la mano a von der Leyen e offrirle un'ancora di salvezza. In cambio Meloni chiederebbe un commissario "di peso" nel governo europeo. Un'altra regola non scritta, che risulterebbe stavolta gradita alla leader di Fratelli d'Italia.