Un F-16 sventra un palazzo abitato: "solo" due feriti

L'aereo militare appartiene all'esercito belga, ma l'incidente è avvenuto in Olanda

Un F-16 belga è piombato su un edificio abitato nella zona di Leeuwarden, in Frisia, nel nord dell'Olanda, ma per fortuna sembra che al momento non vi siano morti. Le prime informazioni parlando di due feriti, uno dei quali sarebbe il pilota dell'aereo militare. A darne notizia sono state le autorità dei due Paesi.

Secondo quanto si è appreso finora, l'F-16 avrebbe avuto un guasto e il pilota si sarebbe lanciato fuori dal veicolo poco prima dell'impatto usando il suo seggiolino eiettabile e riportando alcune ferite. L'altro ferito era invece uno dei residenti nell'edificio.

Op Vliegbasis #Leeuwarden zou een F16 tijdens taxien op hol zijn geslagen. Brandweer blust de kist. Piloot heeft schietstoel gebruikt en is geland met parachute. pic.twitter.com/QLZLfGFmGQ — Mélarno Kraan (@melarnoo) July 1, 2021

Un portavoce dei vigili del fuoco locali ha confermato tale versione, ma non è stato in grado di fornire ulteriori informazioni sulla gravità delle lesioni. Testimoni hanno detto che è scoppiato un incendio nell'aereo, che sarebbe stato spento poi dai vigili del fuoco.