Facebook continua a suggerire ai suoi utenti pagine con Fake News No-Vax

È l'accusa contenuta in un report messo a punto da NewsGuard per l'Oms: "Il social non ha intrapreso alcuna azione contro gruppi che diffondono disinformazione sulla salute"

Nonostante l'impegno a combattere le fake news legate alla pandemia di coronavirus, Facebook non sta facendo abbastanza per eliminare le pagine No Vax, anzi continua a proporle agli utenti alimentando così la loro diffusione. È l'accusa contenuta nell'ultimo report di NewsGuard inviato all'Organizzazione mondiale secondo cui il gigante dei social non ha preso provvedimenti nei confronti di pagine e gruppi che hanno dimostrato di diffondere disinformazione sulla salute.

Nello studio, un analista di NewsGuard ha semplicemente messo "mi piace" a una singola pagina Facebook no-vax, e a quel punto un menù a tendina di Facebook ha suggerito diverse altre pagine anti-vax. In una decina di minuti, all'analista sono state consigliate decine di pagine che pubblicano disinformazione sul Covid-19 e sui vaccini, ognuna con migliaia di follower, denuncia il report. Ad esempio, dopo aver messo "mi piace" alla pagina "Vaxxed Truth" è apparso un menù a tendina che consigliava altre pagine che diffondono disinformazione su vaccini, Covid-19, mascherine, tecnologia 5G e altri argomenti di salute. Ad ogni “mi piace”, queste nuove pagine presentavano tutte il proprio menù a tendina di raccomandazione di altre pagine. In alcune pagine identificate da NewsGuard, una barra laterale consigliava agli utenti altre pagine di disinformazione.

“Facebook non ha intrapreso alcuna azione contro pagine e gruppi che hanno dimostrato di diffondere disinformazione sulla salute”, ha attaccato l'organizzazione fondata nel marzo 2018 dall’imprenditore dei media Steven Brill e dall’ex publisher del Wall Street Journal Gordon Crovitz . Secondo i termini della partnership annunciata nell’agosto 2020, NewsGuard in report precedenti ha già segnalato all'Oms pagine e gruppi di Facebook che hanno condiviso disinformazione su temi di salute. Molte di queste pagine e di questi gruppi rimangono attivi e in crescita e sono visibili ai miliardi di utenti di Facebook, senza avere alcun avviso sulla loro non affidabilità.

Tra gli esempi di disinformazione autorizzata a diffondersi su questi gruppi e su queste pagine ci sarebbero false affermazioni secondo cui i vaccini contro il Covid-19 hanno ucciso milioni di persone e false affermazioni secondo cui mascherine, test Pcr, distanziamento e vaccini "non funzionano". Due delle pagine segnalate nel report di NewsGuard solo a giugno hanno guadagnato rispettivamente 4.000 e 2.500 follower. L'Oms ha definito "infodemia" la dilagante disinformazione sulle piattaforme dei social media che ha esposto tante persone a contenuti falsi sul virus, incluse false affermazioni sui pericoli del vaccino.