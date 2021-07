EURecap, al via il Green Pass e il caso dell'AstraZeneca indiano

Inaugurato il nuovo sistema per viaggiare più liberamente anche in epoca di Covid. L'azienda anglo-svedese combatte per il riconoscimento in Europa dei vaccini prodotti in Asia

Al via ufficialmente il Green Pass dell'Ue, con cui i cittadini europei potranno viaggiare (un po' più) liberamente in Europa se hanno ricevuto entrambe le dosi. Ma Bruxelles vorrebbe che il sistema non si limitasse solo agli spostramenti internazionali, ma che venisse usato anche per concedere o meno l'accesso a concerti o ai locali al chiuso.

Per AstraZeneca non c'è pace. Questa volta il vaccino di Oxford sta facendo discutere perché le dosi prodotte in India dal Serum Institute non sono state ancora approvate dall'Ema, pur essendo identiche a quelle prodotte in Europa. E così gli indiani che le hanno ricevute, ma anche cinque milioni di britannici, potrebbero non avere diritto a viaggiare liberamente i Ue. Ecco una carrellata delle principali notizie della settimana europea.

Pandemia

150 euro ai giovani che si vaccinano, il "regalo di gratitudine" della Grecia

Ai ragazzi tra i 18 e i 25 anni una carta prepagata da usare per comprare biglietti per viaggi, cinema e teatro. Così Atene spinge la campagna di immunizzazione

I cinque farmaci che potrebbero aiutare a guarire dal Covid (forse già da ottobre)

La Commissione Ue ha annunciato l'avvio dei test dell'Ema su un gruppo di trattamenti in fase di sviluppo "avanzato" e con un "elevato potenziale". Ecco quali sono

Non solo viaggi, l'Ue vuole il Green pass anche per entrare nei ristoranti e andare ai concerti

La richiesta della Commissione alla vigilia dell’entrata in vigore del certificato digitale. L’Irlanda ammetterà al pub solo chi ha ricevuto la seconda dose

"Il Covid sarà riconosciuto come malattia professionale in tutta Europa", l'Ue annuncia proposta

La nuova strategia di Bruxelles per la salute e la sicurezza sul lavoro avrà un capitolo ad hoc sulla preparazione alle crisi sanitarie

“Attenti alla variante Delta plus, mutata proteina spike”, l'avvertimento dell’Ema

Allo studio degli esperti Ue l’efficacia dei vaccini contro le mutazioni del virus in circolazione in Europa

Caso AstraZeneca indiano

Gli indiani vaccinati con AstraZeneca saranno esclusi dal Green Pass Ue

Le dosi di Oxford sono prodotte anche nel Paese ma sotto il nome di Covishield, pur essendo in pratica identiche a quelle europee non hanno però ottenuto l'autorizzazione dell'Ema

Anche i britannici che hanno avuto l'AstraZeneca indiano rischiano di non poter viaggiare in Ue

Sarebbero cinque milioni i cittadini dell'isola che hanno ricevuto le dosi di Oxford prodotte nel Paese asiatico e che non hanno ancora ottenuto il via libera dell'Ema. Il loro Green Pass potrebbe non essere quindi ritenuto valido in alcune nazioni

Diritti

"I transgender li trovo disgustosi", il presidente ceco si schiera con Orban

Zeman sostiene la legge contro la 'propaganda gay' e aggiunge: “Organizzerei a Praga una manifestazione con milioni di eterosessuali, per far vedere quanto è insignificante il Gay Pride”

Zone Lgbt-free in Polonia: l’Ue prepara una procedura contro il governo di Varsavia

Esauriti gli spazi di dialogo, Bruxelles sarebbe in procinto di intervenire legalmente contro i Comuni che discriminano i gay, spuntati come funghi nella parte più tradizionalista del Paese

'Maternità per tutte', in Francia procreazione assistita anche per donne single o lesbiche

La legge, promessa dall'ex presidente Hollande, è stata approvata dopo anni di lotte in Parlamento. Oltre duemila francesi ogni anno si recavano all'estero per il trattamento, ora potranno rivolgersi alla loro sanità pubblica

Migranti

Nasce la nuova Agenzia Ue per l'asilo: per l'Italia è un altro passo indietro sul dossier migranti

Il nuovo Patto proposto da von der Leyen punta sempre più sulla gestione esterna dei flussi che sulla redistribuzione di chi arriva

La destra europea

Più potere agli Stati e meno Ue: cosa dice la Carta della destra europea firmata da Salvini e Meloni

Dal manifesto delle forze conservatrici e nazionaliste potrebbe nascere un nuovo ‘partitone’ in Parlamento europeo contrario al ‘SuperStato’ Ue

Politiche economiche

“Bloccate la web tax o niente accordo sull'imposta alle grandi aziende”: l'aut aut degli Usa all’Ue

In passato, la Casa Bianca aveva minacciato l’imposizione di dazi commerciali contro i Paesi che volevano tassare i giganti di internet. Biden cambia toni e metodi, ma la contrarietà rimane

Pochi poteri, leggi inapplicate e banche senza controllo: così l'Ue (non) combatte evasori e terroristi

L'atto di accusa della Corte dei conti nei confronti del contrasto al riciclaggio di denaro da parte di Bruxelles e Stati membri

Ambiente

Chi inquina paga: l’Ue vuole estendere il sistema Ets alle emissioni di auto e impianti di riscaldamento

Le anticipazioni del piano Fit for 55 mettono al centro il metodo di scambio delle quote di inquinamento che ha già costretto le aziende a pagare per i gas serra dovuti alla loro attività

L'annuncio della Vokswagen: in Europa addio alle auto a benzina e diesel dal 2035

Negli altri continenti il passaggio a una flotta completamente verde sarà ritardato per la mancanza di condizioni infrastrutturali adatte. “Saremo completamente a emissioni zero al massimo nel 2050”

Il Green Deal manda in burnout i funzionari Ue: "Scadenze ravvicinate portano all'esaurimento"

La testimonianza di un dipendente della Commissione europea: "Tanti colleghi hanno raggiunto il limite di sopportazione"

Dagli Stati membri

Dopo il lockdown i giovani non flirtano più, parte la campagna per far tornare il corteggiamento

Finito l'isolamento dovuto alla pandemia la vita sociale e sessuale ha difficoltà a ripartire e così in Olanda è stata lanciata l'iniziativa Summer of Love

A Bruxelles aprono le stanze del buco: "Repressione non basta, così riduciamo i rischi della tossicodipendenza"

Il sindaco della città: "Non vogliamo negare che esiste un problema, ma cambiare il paradigma con cui lo gestiamo. Queste persone hanno diritto a un luogo sicuro"