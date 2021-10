Digitale, Panza ( Lega): “Transizione fondamentale, attenzione ad aree periferiche”

La transizione digitale è fondamentale affinché l’Europa non resti indietro nella competizione globale in merito allo sviluppo di nuove tecnologie. Ma questo non deve lasciare indietro nessuno, soprattutto le aree periferiche e rurali. Lo ha spiegato Alessandro Panza, eurodeputato della Lega. “Sul digitale, fortunatamente sono stati messi tanti soldi” a partire dal Next Generation Eu. “La transizione digitale è fondamentale perché non possiamo più permettere che l’Europa resti indietro nello sviluppo di tecnologie”, come l’Intelligenza artificiale su cui “la Cina ha ormai superato gli Usa”. Per questo, “non possiamo perderci di perdere in competitività”, ha sottolineato Panza. “Io propongo che ci sia una attenzione particolare ai territori rurali, alle aree montane, a livello europeo, ma non solo”, ha specificato Panza. “Non possiamo creare disparità tra città e aree periferiche e vanno impiegate molte risorse per un livellamento di qualità e di servizio di queste tecnologie digitali che serviranno” ai cittadini in molteplici campi e settori.