Ue, Adinolfi (FI): "Bisogna ricostruire l'economia europea e agire per la ripresa delle imprese"

Bisogna ricostruire l’economia europea. A dirlo l’eurodeputata di Forza Italia (Ppe), Isabella Adinolfi. “Dopo due anni di pandemia, dobbiamo pensare a come far ripartire il mercato europeo. Ad oggi siamo al punto zero e dobbiamo costruire una strategia per il futuro, perché tutto ciò che c’era prima del Covid-19 non è più attuale. Dobbiamo quindi ricostruire l’economia europea”, ha chiesto. Secondo la parlamentare campana, è “indispensabile mettere in campo azioni, anche usando i fondi del Recovery fund, per ricostruire un mercato che sia equo e che faccia riprendere le imprese europee”.

Questo perché “impresa significa lavoro” e lavoro è “dignità”. Questo perché “i cittadini devono poter lavorare”. Per fare questo, bisogna “ricostruire tutto ciò che è mercato”, in modo tale che l’Europa continui “ad essere il più grande mercato globale” e abbia “una spinta in più per far fronte ad economie che sono anche più grandi delle nostre”, ha aggiunto Adinolfi. Inoltre, secondo l’eurodeputata bisogna avere un mercato “equo”, che sappia affrontare le disparità di genere, permettendo “alle donne di avere tutte quelle infrastrutture necessarie per accedere al mercato del lavoro”, ha concluso.