La Francia torna alle urne: città blindate per paura di scontri

È arrivato il giorno dell'atteso secondo turno delle elezioni legislative in Francia. Un ritorno alle urne segnato dalla paura di disordini.

Marine Le Pen, che per gli ultimi sondaggi resterà lontana dall'agognata maggioranza assoluta, promette che un premier del suo Rn impedirebbe all'Ucraina di usare armi fornite da Parigi per colpire la Russia. Sarà comunque la prima forza del Paese, seguita dagli altri due blocchi, la gauche e i macroniani. Le ultime proiezioni lasciano presagire un'Assemblea instabile o addirittura la necessità di formare coalizioni alternative. Macron, all'origine di questa inedita situazione in Francia con la sua decisione di sciogliere il Parlamento dopo la sconfitta alle elezioni europee, punta a essere l'ago della bilancia del governo di coalizione di moderati di tutte le tendenze che terrebbe in piedi un "governo di unione nazionale".

Sono 49,3 milioni gli aventi diritto attesi alle urne. I risultati ufficiali definitivi saranno annunciati dal Consiglio costituzionale. I francesi devono ancora assegnare 501 seggi, dopo che i primi 76 sono stati assegnati al primo turno di domenica scorsa.

Per la forte polarizzazione politica, la giornata di voto è da considerarsi ad "alto rischio violenza", ha avvertito il ministro dell'Interno Darmanin, che ha predisposto il dispiegamento di 30 mila agenti di polizia e gendarmi, di cui 5 mila a Parigi e nelle banlieue. Per cercare di contrastare possibili disordini quando i risultati verranno diffusi sarà vietato ogni tipo di raduno. Oltre a Parigi, le città più a rischio caos secondo il ministero dell'Interno sono Lione, Rennes e Nantes.