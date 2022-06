Oltre 1000 voli estivi già cancellati: cosa sta succedendo nei cieli europei

Oltre mille voli programmati per l'estate all'interno dell'Europa sono stati cancellati. Per il momento, il grosso delle cancellazioni riguarda la compagnia aerea tedesca Lufthansa e le sue controllate (Eurowings, Swiss Air e Brussels Airlines). Ma le tensioni i conflitti sindacali e la carenza di personale di altre compagnie aeree e di gestori di aeroporti in diversi Paesi Ue potrebbe aumentare il caso nei cieli europei.

Lufthansa ha già cancellato 900 voli intraeuropei da o per gli aeroporti di Monaco e Francoforte. Diverse centinaia di voli verranno cancellati anche da Eurowings e Swiss Airlines, entrambe controllate dalla compagnia tedesca. Mentre la belga Brussels Airlines, sempre del gruppo Lufthansa, ha tagliato 148 voli per quest'estate spiegando di aver preso questa decisione "per ridurre il carico di lavoro estivo" dei suoi dipendenti. Un atto di cortesia che i sindacati lamentano di non aver chiesto. "La decisione è stata presa unilateralmente da Brussels Airlines", spiegano al quotidiano La Libre. "Basta un semplice calcolo per capire che è solo una goccia nell'oceano: Brussels Airlines opera circa 200 voli al giorno, il che significa che in due mesi vengono operati circa 12.400 voli. La cancellazione di 148 voli rappresenta una diminuzione dell'1,19%", aggiungono. Servono semmai "soluzioni strutturali a vantaggio dei lavoratori, vale a dire combinazioni di voli accettabili con riposo sufficiente tra i turni", concludono.

I problemi non riguardano solo Lufthansa e società collegate. Dopo le proteste in Italia degli equipaggi di Ryanair, EasyJet e Volotea, i sindacati di Ryanair, stavolta in Spagna, hanno annunciato probabili scioperi per l'estate. Anche i gestori degli scali hanno i loro grattacapi sindacali. I lavoratori dell'aeroporto francese Charles De Gaulle hanno scioperato in queste ore per una maggiore retribuzione, con un quarto dei voli cancellati. Gli aeroporti di Dublino e Heathrow stanno reclutando addetti allo screening, mentre l'aeroporto Schipol di Amsterdam sta aumentando gli stipendi per il personale. La Spagna ha annunciato martedì l'assunzione di 500 poliziotti aggiuntivi per il controllo dei passaporti in aeroporti trafficati e destinazioni turistiche, tra cui Madrid.