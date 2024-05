Vittoria di Ryanair sulla Germania: illegali gli aiuti di Stato alla concorrente Condor

Nuova vittoria giudiziaria di Ryanair. Il Tribunale dell'Unione europea ha accolto un ricorso della compagnia low cost sul salvataggio del governo tedesco della compagnia aerea charter Condor. Nel luglio 2021, la Commissione europea aveva approvato un pacchetto di sostegno statale di 321 milioni di euro per l'azienda, dopo che questa si era trovata in difficoltà a causa dell'insolvenza di Thomas Cook, la sua ex società madre. Ryanair ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia europea contro la Commissione europea, sostenendo che quest'ultima non aveva condotto un'indagine formale sugli aiuti alla ristrutturazione e sulla situazione finanziaria di Condor.

Il Tribunale Ue (il primo grado di Giudizio della Corte Ue) ha accolto il ricorso di Ryanair annullando la decisione della Commissione. Per i giudici l'esecutivo comunitario non avrebbe dovuto autorizzare l'aiuto per la ristrutturazione in questione senza avviare un procedimento d'indagine formale, ma avrebbe dovuto chiedersi se l'aiuto in questione fosse conforme al principio di un'adeguata condivisione degli oneri. Secondo tale principio, in particolare, qualsiasi aiuto per la ristrutturazione che rafforzi la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio dovrebbe essere concesso a condizioni tali da procurare allo Stato una quota ragionevole dei futuri incrementi di valore del beneficiario. Ma questa verifica nel caso tedesco non sarebbe stata fatta.