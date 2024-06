Isolata al summit Ue, Meloni si vendica: "Niente ratifica del Mes"

"Ciò che appare improprio per un membro dell’Unione (europea) è che dopo aver preso un impegno di ratifica, al momento di firmare si tira indietro". Era lo scorso 23 dicembre, e così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti aveva stigmatizzato la bocciatura da parte della maggioranza (di cui fa parte) della ratifica del Mes, il meccanismo europeo di stabilità o fondo salva-Stati che dir si voglia. Da allora sono trascorsi esattamente sei mesi, ma stavolta a bloccare sul nascere la ratifica è stato proprio lo stesso Giorgetti: "Il Parlamento non è nelle condizioni di approvarlo (il Mes, ndr) e non lo approva", ha detto a margine del Consiglio Ecofin a Lussemburgo, spiegando che il testo andrebbe di nuovo cambiato. Salvo poi aggiungere che, alla base del (nuovo) 'no' italiano, formalizzato giovedì alla riunione dei ministri dell'Eurogruppo, c'è anche un'altra motivazione: il trattamento che i principali leader Ue hanno riservato a Meloni nel corso del summit di lunedì sulle nomine della nuova Commissione.

Quale delle due ragioni sia quella più importante, è difficile capirlo. Pressato dai giornalisti, il ministro ha prima argomentato la sua opposizione elencando motivazioni tecniche: "A breve non è possibile" ratificare il Mes, ma "a lungo dipende se cambia, se migliora, se cambia natura come abbiamo sempre chiesto". In realtà, Giorgetti si era detto più di una volta "favorevole" al via libera definitivo al nuovo fondo salva-Stati così come è stato riformato dopo lunghe ed estenuanti trattative tra i vari governi italiani che si sono succeduti prima di quello Meloni, e il resto dell'Ue. Nel giugno scorso, lo stesso ministro aveva inviato alla Camera il parere del capo di gabinetto del ministero dell’Economia, secondo cui con la riforma non aumenterebbe il debito e l’esposizione dell'Italia sui mercati, alcune delle critiche mosse da destra al Mes. Una posizione, quella di Giorgetti, che era in piena linea con la strategia della premier di accreditarsi in Europa come leader credibile e affidabile. Cosa è cambiato adesso?

Proseguendo sul filo del ragionamento tecnico, ci sarebbe l'ipotesi di riformare il Mes in modo che possa essere utilizzato per coprire le spese della Difesa. Il tema sarebbe emerso all'Eurogruppo, al quale era presente anche il direttore del fondo, Pierre Gramegna: "Per la prima volta Gramegna ha fatto delle riflessioni recependo evidentemente anche delle critiche (sul Mes, ndr) che abbiamo sempre fatto noi per cercare di cambiarlo e portarlo verso un utilizzo tipo un fondo sovrano europeo, ad esempio in tema di difesa, evitando che magari i singoli Stati nazionali si debbano indebitare o spendere a livello nazionale", ha detto Giorgetti.

Non è la prima volta che il governo Meloni rimanda in tribuna la palla del Mes (il cui avvio dipende dall'ultima ratifica rimasta, quella italiana). Nel mezzo delle polemiche del giugno scorso, quando Giorgetti aveva provato a far passare l'approvazione alla Camera, diversi esponenti della maggioranza avevano spiegato che, prima della ratifica, l'Italia voleva delle garanzie sulla riforma del Patto di stabilità, poi sulle nuove leggi sull'immigrazione, e infine sulla revisione del bilancio Ue. Tutti dossier che sono stati varati anche con il voto di Roma. Con le elezioni europee alle spalle, poi, la partita sembrava chiusa. Invece, ecco il nuovo colpo di scena.

Tirato per la giacca dai cronisti, lo stesso Giorgetti si sarebbe fatto scappare la reale motivazione del dietrofront: "Introdurre il tema della ratifica del trattato del Meccanismo europeo di stabilità in questo momento mi sembra un vagamente buttare il sale sulla ferita, improprio", ha detto il ministro. Il "momento" è quanto successo per l'appunto lunedì al vertice informale di Bruxelles, quando Meloni è stata marginalizzata dai capi di Stato e di governo della maggioranza Ue, da Emmanuel Macron a Olaf Scholz, nelle trattative sulle cariche apicali. Più che economica, dunque, la questione è politica. E sa tanto di ripicca. Si vedrà la prossima settimana al nuovo summit Ue sulle nomine se l'arma del Mes avrà aiutato Meloni a ottenere il rispetto che, evidentemente, le è mancato pochi giorni prima.