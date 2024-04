Il gigante delle batterie in crisi, pesa la concorrenza cinese

Il gigante delle batterie tedesco, Varta, rischia di dover fermare la produzione e per questo ha chiesto l'aiuto dei suoi investitori, mentre la crisi dell'azienda continua ad aggravarsi. L'impresa è stata colpita da un crollo della domanda, dalla concorrenza dei più economici concorrenti asiatici e da un attacco informatico, tutti fattori che hanno complicato gli sforzi di ristrutturazione dell'azienda. Come spiega l'agenzia tedesca Dpa, non è la prima volta che l'azienda chiede un sostegno. Varta aveva concordato con il suo azionista di maggioranza, l'uomo d'affari austriaco Michael Tojner, e con le sue banche una ristrutturazione di ampia portata nel 2023. Tojner ha iniettato 50 milioni di euro nell'azienda per aumentarne il capitale, mentre le banche hanno concesso condizioni di credito più agevoli ed esteso i contratti.

Queste misure avevano lo scopo di stabilizzare l'azienda dal punto di vista finanziario. Ma ora il piano di ristrutturazione proposto l'estate scorsa "non è più adeguato" per riportare Varta a una crescita redditizia entro la fine del 2026, come precedentemente previsto, ha annunciato la società nella tarda serata di giovedì. Il consiglio di amministrazione ora sta negoziando una soluzione con i creditori e gli investitori. Il prezzo delle azioni del produttore è crollato in seguito alla notizia. Poco dopo l'inizio delle contrattazioni di oggi (venerdì 12 aprile), il titolo ha perso fino al 34% del suo valore ed è crollato a 9,30 sterline (9,93 dollari), il livello più basso dall'offerta pubblica iniziale (Ipo) della società nel 2017. Quest'anno il titolo ha perso più della metà del suo valore e negli ultimi cinque anni ha perso più di tre trimestri.

Secondo l'azienda, la crisi è peggiorata in tutti i settori e a tutti i livelli. La domanda di piccole batterie agli ioni di litio per prodotti come le cuffie, ad esempio, ha subito forti oscillazioni, mentre la domanda di sistemi di accumulo di energia per impianti solari è inaspettatamente crollata. L'azienda ha anche lamentato i prezzi bassi dei concorrenti per i sistemi di accumulo di energia e i continui problemi nelle catene di fornitura. Come se non bastasse, a febbraio alcuni hacker hanno attaccato i sistemi informatici di dell'azienda, paralizzando la produzione per settimane. Le conseguenze economiche dell'attacco informatico non possono ancora essere valutate appieno, ha dichiarato Varta. Di conseguenza, l'azienda ha già dovuto rinviare la presentazione dei suoi bilanci consolidati per l'anno scorso.