L'Unione europea dichiara guerra alle auto elettriche cinesi

L'Unione europea ha deciso di lanciare una guerra contro le auto elettriche cinesi, che Bruxelles ritiene stiano violando le regole di mercato. La Commissione europea ha lanciato un'indagine per valutare se il blocco debba imporre tariffe per proteggersi dai produttori del gigante asiatico, accusati di tenere i prezzi bassi grazie a sussidi statali. Lo ha annunciato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell'Unione al Parlamento europeo di Strasburgo.

"I mercati globali sono ora invasi da auto elettriche cinesi più economiche. E il loro prezzo è tenuto artificialmente basso da enormi sussidi statali. Questo distorce il nostro mercato. E poiché non lo accettiamo dall'interno, non lo accettiamo nemmeno dall'esterno", ha detto la popolare tedesca tra gli applausi dei deputati. "L'Europa è aperta alla concorrenza. Non a una corsa al ribasso. Dobbiamo difenderci dalle pratiche sleali", ha aggiunto von der Leyen.

Secondo i ricercatori di Jato Dynamics, nella prima metà del 2022 il costo medio di un veicolo elettrico cinese è stato inferiore a 32mila euro, contro i circa 56mila d quelli europei. I produttori cinesi, tra cui Byd, Nio e Xpeng, puntano al mercato europeo dei veicoli elettrici, le cui vendite sono aumentate di quasi il 55%, raggiungendo circa 820mila veicoli nei primi sette mesi del 2023, pari a circa il 13% di tutte le vendite di auto. Xpeng prevede di espandersi in altri mercati europei nel 2024, mentre Zhejiang Leapmotor Technology ha annunciato cinque modelli per i mercati esteri, compresa l'Europa, nei prossimi due anni. Secondo la società di consulenza automobilistica Inovev, quest'anno l'8% dei nuovi veicoli elettrici venduti in Europa è stato prodotto da marchi cinesi, rispetto al 6% dello scorso anno e al 4% del 2021.

I produttori del continente stanno rincorrendo lo sviluppo tecnologico del settore di produttori che sono in uno stadio più avanzato, soprattutto quelli asiatici ma anche quelli statunitensi, come la Tesla. Dal 2035 la vendita di auto con motori a combustione sarà bandita dall'Ue e la competizione per assicurarsi fette di mercato è fortissima. In Europa è soprattutto la Francia di Emmanuel Macron che sta spingendo per una lotta contro Pechino, con l'Italia di Giorgia Meloni che sembra sulla stessa linea d'ombra, mentre la Germania di Olaf Scholz vuole tenere i toni più bassi, temendo ritorsioni da parte di Pechino, che avrebbero essetti sulla nostra economia.

Da mesi il governo di Parigi ha fatto pressione affinché l'esecutivo dell'Ue avviasse un'indagine antidumping, e alla fine la linea di Macron pare abbia avuto la meglio. Le case automobilistiche americane ed europee hanno grandi impianti di produzione in Cina e anche gran parte delle auto elettriche esportate dalla Cina sono di marche occidentali. I francesi invece sono meno attivi nella nazione, e per questo sarebbero più protetti da eventuali contromisure.

