Carne e latte "non per l'Ue", gli inglesi si infuriano: "A noi cibo di serie B?"

Si fa presto a dire Brexit. Ma da quando, nel giugno del 2016, i cittadini di sua Maestà hanno votato per lasciare l'Unione, gli ostacoli si sono susseguiti a non finire sulla strada che avrebbe dovuto portare il Regno Unito ad una nuova fase di splendore.

L'ultimo episodio in questo melodramma è quello di un'etichetta che sta facendo storcere il naso ai consumatori britannici, i quali stanno trovando sugli scaffali dei supermercati alcuni prodotti alimentari con la dicitura "non per l'Ue".

La novità è stata introdotta dal cosiddetto quadro di Windsor tra Londra e Bruxelles, che ha provveduto a chiarire alcune questioni delle relazioni commerciali tra Regno Unito e Ue post-Brexit, soprattutto per quanto riguarda l'isola d'Irlanda, dove si trova il confine fisico tra Regno Unito (di cui fa parte l'Irlanda del Nord) e Repubblica d'Irlanda, che è uno Stato membro dell'Unione. Tra le altre cose, l'intesa prevede che per tutte le carni e alcuni prodotti caseari provenienti dalla Gran Bretagna e destinati all'Irlanda del Nord, un'etichetta segnali che quei prodotti non sono appunto destinati all'Ue, per evitare che dall'Irlanda del Nord possano essere venduti in Irlanda. Il problema è che questi prodotti non rispettano più standard di qualità Ue, e dunque sarebbero fuori legge se esportati fuori il Regno Unito.

Ma il governo britannico si è spinto oltre e ha deciso di applicare queste norme sull'etichettatura dei prodotti a base di carne e latticini anche nel resto del Regno Unito a partire da ottobre 2024, così da non creare differenze tra gli alimenti venduti in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord. Da luglio 2025 l'obbligo di applicare etichette simili sarà poi esteso anche ad altri prodotti.

L'idea di Londra è quella di evitare che i produttori debbano creare due linee di produzione diverse per vendere i propri prodotti in Irlanda del Nord e in Gran Bretagna, allineando le norme su entrambe le isole maggiori del Regno.

A quanto pare, però, alcuni supermercati britannici stanno già iniziando a ricorrere a questo sistema di etichettatura. Come riporta il quotidiano Politico, secondo diversi osservatori c'è il rischio che si generi una forte confusione intorno a questa etichetta, poiché i consumatori sarebbero indotti a pensare che i prodotti che la recano siano confezionati secondo standard inferiori rispetto a quelli in vigore nel mercato unico europeo.

Diversi acquirenti stanno infatti già postando i loro dubbi su X (ex Twitter), come questo: "Sul mio latte ora c'è scritto 'non per l'Ue' – potete confermare che è solo a causa della burocrazia britannica e che è ancora conforme agli standard di sicurezza dell'Ue? Non vorrei che si trattasse di latte 'speciale' della Brexit che non è sicuro per gli europei".

Se gli esportatori inglesi sono in agitazione per questo nuovo sistema, che impedisce loro di commercializzare prodotti vendibili anche in Ue, gli esperti di politica alimentare fanno tuttavia notare che le etichette "incriminate" non implicano una riduzione degli standard dei prodotti, che sono rimasti sostanzialmente invariati dopo l'uscita di Londra dal club europeo.

Ma concordano anche nel dire che, non essendo stata adeguatamente anticipata al pubblico questa nuova norma sull'etichettatura dei prodotti, l'impatto sulla percezione collettiva non è stato positivo, il che, dicono, è comprensibile. Il professore emerito di politica alimentare della City University di Londra Tim Lang ha spiegato che l'etichetta "manda segnali confusi e solleva la comprensibile domanda: Non è abbastanza buono? Perché non per l'Ue? Se non per l'Ue, per chi è?"