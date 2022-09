Il Regno Unito fissa un tetto per 2 anni alle bollette. E rilancia il fracking

Il Regno Unito "copia" la Spagna e annuncia l'introduzione di un tetto alle bollette energetiche che durerà 2 anni. Come spiegato dalla neo premier Liz Truss, le famiglie britanniche, in media, non pagheranno più di 2.500 sterline l'anno, circa 2.800 euro. Il risparmio, rispetto alle previsioni, è di poco più di 1.000 euro all'anno.

A pagare la differenza, come avviene in Spagna e Portogallo, sarà lo Stato. Solo che il meccanismo pensato da Londra avrà un peso nettamente maggiore sui conti pubblici. Le misure di sostegno, che comprendono anche una revoca temporanea delle tasse sull'energia destinate a finanziare la transizione verso la carbon neutrality, la cosiddetta "green tax", non sono state quantificate, ma secondo i media britannici sarebbero superiori ai 100 miliardi di sterline (115 miliardi di euro).

Tale esborso sarà finanziato tramite il ricorso all'indebitamento pubblico visto che Truss ha escluso una tassazione ulteriore dei profitti extra delle società energetiche, come invece chiede l'opposizione laburista. Il piano energetico, oltre alla creazione di una task force che dovrà rinegoziare con i vari gestori e le aziende del settore i costi delle forniture di energia agli utenti britannici, prevede anche l'ambizioso obiettivo di far diventare il Regno Unito esportatore netto di energia entro il 2040.



A tal fine, Truss ha annunciato lo stop al divieto del fracking, la controversa tecnica di estrazione di gas e petrolio la cui efficienza e il cui impatto ambientale sono oggetto di forti polemiche. Inoltre, fra le misure, ci sono 100 nuove licenze di trivellazione nel Mare del Nord, e un potenziamento della produzione di energia nucleare.

Critiche al piano sono arrivate dall'opposizione laburista, che ha attaccato la mancata tassazione dei colossi energetici per far ricadere invece sui contribuenti il costo delle nuove misure. Annullando così lo sconto in bolletta.