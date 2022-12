L'Ue fissa a 10mila euro il tetto al contante

L'Unione europea potrebbe introdurre un tetto massimo ai pagamenti in contanti pari a 10mila euro che varrà per tutti i Paesi membri. I singoli Stati potranno attuare anche limiti inferiori. È quanto prevede l'accordo raggiunto a Bruxelles dai rappresentanti dei 27 governi del Consiglio Ue sul nuovo pacchetto di norme antiriciclaggio.

"I terroristi e coloro che li finanziano non sono benvenuti in Europa - dice il ministro delle Finanze della Repubblica Ceca (presidente di turno dell'Ue), Zbynek Stanjura - Per riciclare il denaro sporco, i singoli criminali e le organizzazioni criminali hanno dovuto cercare lacune nelle nostre norme vigenti, che sono già piuttosto rigorose. Ma la nostra intenzione è di colmare ulteriormente queste lacune e applicare norme ancora più rigorose in tutti gli Stati membri dell'Ue. I pagamenti in contanti di importo elevato, oltre i 10 mila euro diventeranno impossibili".

L'accordo in Consiglio dovrà adesso venire negoziato con il Parlamento europeo. L'Italia, insieme ad altri Paesi, aveva chiesto in passato di fissare un limite di 5.000 euro, come quello di recente adottato dal governo Meloni. Ma la proposta non aveva trovato largo consenso e si è giunti a un compromesso che di fatto alza l'asticella ai 10mila euro proposti inizialmente dalla Commissione europea. "Questa è la riprova che le scelte del governo italiano sono in linea con l'Europa". ha detto l'eurodeputato di FdI, Denis Nesci.

Se questa norma entrerà in vigore, diversi Stati membri dovranno adeguarsi. A oggi, 8 Stati membri non prevedono alcun limite ai pagamenti in contante: tra questi ci sono Germania, Olanda, Austria, Finlandia e Irlanda. L'Ungheria ha una forma ibrida, con un tetto di 40mila euro al mese per persona giuridica. Altrove, il tetto è superiore al limite fissato dai ministri Ue: il più alto si trova in Croazia, con 15mila euro, mentre in Repubblica Ceca e Malta è di 10mila. Gli altri Stati, Italia compresa, sono già in regola con l'eventuale legge europea: in Francia, Spagna e Svezia il limite è di 1.000 euro, in Grecia di 500 euro. Ci sono poi Lettonia (7.200), Slovacchia e Slovenia (5mila), Polonia (3.300), Portogallo e Lituania (3mila), Danimarca (2.700) e Romania (2mila).

"Smentiti gli scettici che strumentalmente tacciavano la misura dell'aumento del limite del contante di incoraggiamento all'evasione. L'Europa ha scelto la strada del buon senso, così come auspicato dal Premier Giorgia Meloni, su un provvedimento che garantirà certamente maggior fluidità nelle transazioni quotidiane che riguardano l'economia reale e quindi il consumo prossimale, al quale migliaia di imprese italiane fanno affidamento, in questa fase dilagante dell' e-commerce".