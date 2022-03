Il piano Ue per dire addio al gas dalla Russia: "Taglio di due terzi già nel 2022"

L'Unione europea può dire addio alla dipendenza dal gas della Russia "ben prima del 2030". E già quest'anno, le forniture da Mosca possono essere tagliate di due terzi rispetto ai livelli del 2021. Ne è convinta la Commissione europea, che ha presentato un pacchetto di misure per sostituire le importazioni di gas russo con altre fonti e aiutare famiglie e imprese colpite dall'aumento dei prezzi.

A oggi, il gas russo rappresenta circa il 45% del gas importato dall'estero e consumato nell'Unione. Germania e Italia sono i Paesi con la maggiore dipendenza dalle riserve di Mosca. Dopo lo stop deciso da Berlino all'avvio del Nord Stream 2, bloccato con lo scoppio della guerra in Ucraina, e dopo le sanzioni decise dall'Ue per colpire l'economia russa, il Cremlino ha minacciato di chiudere le forniture del Nord Stream, il gasdotto che rifornisce direttamente la Germania senza passare dagli Stati dell'ex blocco sovietico. Una minaccia a cui Bruxelles ha risposto a stretto giro con un pacchetto di misure che è una sfida diretta a Mosca.

Il piano, ribattezzato REProwerEU, ricalca in qualche modo le 10 linee guida suggerite dall'Agenzia internazionale dell'energia qualche giorno fa, e prevede, nel breve termine, il potenziamento delle forniture alternative di gas naturale, come quelle dall'Azerbaijan via Tap, ma soprattutto l'acquisto massiccio di Gnl, gas naturale liquefatto, da far arrivare attraverso le navi da 11 Paesi, tra cui Usa e Qatar.

Un'altra misura immediata riguarderà l'aumento delle riserve di gas: oggi lo stoccaggio fornisce solitamente il 25-30% del gas dell'Ue consumato in inverno. La Commissione propone di raggiungere "un riempimento più elevato dei livelli di stoccaggio del gas per essere ben preparati per il prossimo inverno". Entro aprile la Commissione presenterà una proposta legislativa sullo stoccaggio minimo di gas, "stabilendo un obiettivo di riempimento del 90% entro l'1 ottobre di ogni anno, designando lo stoccaggio del gas come infrastruttura critica e affrontando i rischi di proprietà dell'infrastruttura di stoccaggio", si legge nella nota di Bruxelles.

"Finché la legislazione dell'UE non sarà in vigore - spiega Bruxelles - la Commissione esorta gli Stati membri ad adottare misure per riempire gli stoccaggi prima della prossima stagione invernale e concludere accordi di solidarietà come previsto dall'attuale regolamento sulla sicurezza del gas". Considerando che non tutti gli Stati membri dispongono di capacità di stoccaggio sul loro territorio, l'esecutivo Ue definirà "un meccanismo per garantire un'equa ripartizione dei costi di sicurezza dell'approvvigionamento". La Commissione sosterrà anche operazioni coordinate di rifornimento di gas, ad esempio tramite appalti congiunti, raccolta di ordini e forniture corrispondenti.

La Commissione propone anche "maggiori volumi di produzione e importazioniedi biometano e idrogeno rinnovabile" e di ridurre "più rapidamente l'uso di combustibili fossili" per case, edifici, industria e sistema elettrico "aumentando l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e l'elettrificazione e affrontando i colli di bottiglia delle infrastrutture". Con queste ulteriori misure, meno immediate rispetto alla diversificazione delle forniture di gas naturale e liquefatto, un processo già iniziato nelle scorse settimane con il sostegno di Washington, la Commissione prevede di raggiungere una progressiva indipendenza dalla Russia.

Per farlo, Bruxelles sottolinea come sia necessario attuare anche le proposte della sua strategia "Fit for 55", che "ridurrebbe già del 30% il nostro consumo annuo di gas fossile, pari a 100 miliardi di metri cubi, entro il 2030". Il problema è che alcune delle misure previste da questa strategia rischiano di venire annacquate e rallentate dalla crisi energetica e geopolitica in corso. A ogni modo, combinate con il pacchetto di proposte REPowerEU, la Commissione si dice sicura di poter "rimuovere gradualmente almeno 155 miliardi di metri cubi di consumo di gas fossile, equivalente al volume importato dalla Russia nel 2021".

Quasi i due terzi di tale riduzione "possono essere raggiunti entro un anno, ponendo fine all'eccessiva dipendenza dell'Ue da un unico fornitore", scrive ancora la Commissione. Il pacchetto di misure è, come capita spesso per questo tipo di proposte, una sorta di scatola degli attrezzi. Toccherà agli Stati membri, in coordinamento con Bruxelles, "individuare i progetti più idonei a raggiungere questi obiettivi, basandosi sull'ampio lavoro già svolto sui piani nazionali per la ripresa e la resilienza".