Dall'Ue altre sanzioni a Mosca, il valore del rublo continua a sprofondare

Mentre si avvicina il primo anniversario dall'inizio della guerra in Ucraina, l'Ue si prepara a introdurre nuove sanzioni contro Mosca. Quello annunciato oggi da Ursula von der Leyen è il decimo pacchetto di misure punitive nei confronti del Cremlino. Come le sanzioni precedenti, anche queste servono a "mantenere forte la pressione nei confronti della Russia" nel contesto della guerra in Ucraina. Ma questa volta l'impatto sulle casse della Federazione potrebbe essere maggiore.

La svalutazione del rublo

Per la prima volta dallo scorso 25 aprile, ovvero a un mese dall'inizio della guerra, il tasso di cambio tra il rublo e l'euro è tornato a 80 a 1. Valori ancora distanti dalla breve ma dura svalutazione della moneta russa nella settimana successiva all'inizio dell'invasione, il 24 febbraio. In quei giorni un euro valeva quasi 145 rubli russi. Ma di lì a poco la valuta russa si è ripresa, secondo alcuni artificialmente, per poi svalutarsi nuovamente e a ritmo costante dall'inizio di dicembre.

Le nuove sanzioni

Il nuovo pacchetto di sanzioni proposto dalla Commissione europea, ora al vaglio dei governi nazionali, introduce ulteriori divieti di esportare merci dall'Ue verso la Russia per un valore superiore agli 11 miliardi di euro. Una scelta pensata "per privare l'economia russa di tecnologia e beni industriali critici", ha spiegato von der Leyen. "Per ottenere il massimo impatto, agiremo su molti beni industriali di cui la Russia ha bisogno e che non può ottenere attraverso la fornitura da parte di Paesi terzi, come articoli di elettronica, veicoli speciali, parti di macchine, pezzi di ricambio per camion e motori di jet" ma anche "beni per il settore delle costruzioni che possono essere indirizzati all'esercito russo, come le gru", ha aggiunto.

Teheran nel mirino

Inoltre "limiteremo ulteriormente l'esportazione di beni a duplice uso", civile e militare, "e di beni tecnologici avanzati", ha annunciato von der Leyen. "Abbiamo bandito tutti i prodotti tecnologici trovati sul campo di battaglia. E faremo in modo che i russi non trovino altri modi per avervi accesso", è stato l'avvertimento della presidente. Di qui l'introduzione di sanzioni anche nei confronti di "entità di Paesi terzi" a partire da "sette entità iraniane" accusate di rifornire la Russia di tecnologie militari. La scorsa settimana lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nella sua trasferta a Bruxelles, aveva fatto appello ai leader Ue affinché interrompessero i canali di approvvigionamento di tecnologie belliche di fabbricazione iraniana come i droni. "Ora abbiamo in atto le sanzioni più dure mai introdotte dall'Unione europea", ha detto von der Leyen.

"Veleno ad azione lenta"

Intanto prosegue anche il dibattito sull'efficacia delle misure restrittive approvate finora dall'Europa per punire la Russia per l'invasione. Per Josep Borrell, capo della diplomazia Ue, una cosa è certa: "Putin ha già perso la battaglia per l'energia" dal momento che "ha perso il suo principale cliente energetico, noi europei", ha detto oggi al Parlamento europeo. "E non sarà facile, se non impossibile, trovare un cliente alternativo per il suo gas, perché la Cina è troppo lontana", ha sostenuto Borrell. A detta del politico spagnolo, i russi al momento "vendono il loro petrolio a 40 dollari al barile. Cioè, a metà del prezzo del Brent" a India e Cina. "Le sanzioni sono un veleno ad azione lenta come quelli a base di arsenico: richiedono tempo per produrre i loro effetti, ma lo fanno e in modo irreversibile", ha concluso.