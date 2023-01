"L'Italia ratificherà il Mes senza alcuna correzione, siamo ottimisti"

"Siamo ottimisti" sul fatto che l'Italia ratificherà la riforma del Mes, il meccanismo europeo di stabilità o fondo salva Stati che dir si voglia. Qualora questo dovesse avvenire, non vi potrà alcuna correzione del testo concordato dai precedenti governi italiani. È quanto hanno reso noto alcune fonti europee che hanno preso parte all'incontro tra i vertici del Mes ed esponenti dell'esecutivo di Giorgia Meloni.

Stando a quanto riporta l'AdnKronos, i colloqui tra governo e fondo salva Stati sono stati molto "costruttivi" e "ora inizieranno le procedure di ratifica" della riforma del Mes: "siamo ottimisti", avrebbero detto sempre le stesse fonti, sul fatto che si arriverà a un esito "positivo" del processo di ratifica "nei tempi giusti". Riguardo alla necessità di apportare correttivi alla riforma, come invocato da Roma, le fonti Ue osservano che la riforma "dovrà essere ratificata così com'è" e che "non ci sarà alcuna rinegoziazione" degli emendamenti al trattato negoziati e approvati tempo fa. La presidente del Consiglio Meloni, continuano, "probabilmente si riferiva alla discussione, che va avanti, su come sviluppare il Mes. È una discussione che va avanti da due anni. È una discussione legittima, e ora che c'è un nuovo direttore", il lussemburghese Pierre Gramegna, è "un momento piuttosto opportuno" per chiedersi "se ci sono cose che si possono migliorare", ma "non penso che la discussione potrà partire prima che la ratifica della riforma venga completata".

L'Italia è l'unico Paese dell'Eurozona che non ha ancora completato la ratifica del Mes. La riforma era stata concordata durante il secondo governo di Giuseppe Conte. Ma l'accordo era stato contestato duramente all'epoca da Fratelli d'Italia, a partire dall'attuale premier Meloni.