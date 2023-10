Autorizzazioni rapide e più finanziamenti: così l'Europa vuole rilanciare l'eolico

Autorizzazioni più rapide, appalti più flessibili e finanziamenti agevolati. Ma anche contrasto alla concorrenza sleale di Paesi terzi e la formazione di 100mila tecnici specializzati in tre anni. Sono queste le misure lanciate dalla Commissione europea per contrastare la crisi dell'eolico e rispondere alle richieste delle imprese Ue.

Da qualche tempo, il settore ("storia europea di successo", come l'ha definito la presidente della Commissione Ursula von der Leyen) ha perso slancio. L'anno scorso, gli investimenti in nuovi parchi eolici nel continente si sono fermati a 17 miliardi di euro, il livello più basso dal 2009. E anche nel 2023, nonostante una lieve ripresa, il passo resta lento, soprattutto rispetto agli obiettivi che Bruxelles si è imposta per accelerare la transizione energetica. "L'Ue deve costruire 31 Gw di nuove turbine eoliche ogni anno per raggiungere i suoi obiettivi per il 2030", ricorda Giles Dickson, amministratore delegato di WindEurope.

Alla base del rallentamento ci sono anche l'inflazione e i problemi lungo la catena di approvvigionamento, che ha aumentato i costi per le imprese, in particolare per l'installazione della turbine, e reso meno conveniente la vendita di energia. Alcuni progetti già programmati, come quello della svedese Vattenfall nel Regno Unito, sono stati abbandonati proprio per via dei rincari: i prezzi di vendita all'ingrosso erano stati fissati in fase di gara, prima della crisi energetica, e adesso sono troppo bassi rispetto ai costi di produzione. Il che ha sollevato il problema dei meccanismo di appalto, considerati troppo rigidi dalle imprese del settore. Altre criticità, ricorda Bruxelles, riguardano "la sempre maggiore pressione esercitata dai concorrenti internazionali e i rischi connessi alla disponibilità di una forza lavoro qualificata".

Per rispondere a questa "combinazione di difficoltà senza precedenti", la Commissione europea ha messo a punto un pacchetto in sei punti. I primi due affrontano i nodi burocratici: verranno accelerate le procedure di autorizzazione (cosa già prevista dalla recente revisione della direttiva rinnovabili) e saranno migliorate le aste "con criteri ben concepiti e oggettivi che ricompensino le apparecchiature a più alto valore aggiunto e garantiscano che i progetti siano realizzati pienamente e nei tempi previsti".

Ci sarà poi una spinta ad agevolare l'accesso delle imprese ai finanziamenti dell'Ue, in particolare attraverso il Fondo per l'innovazione, mentre la Banca europea per gli investimenti metterà a disposizione garanzie per la riduzione dei rischi. "La Commissione incoraggia inoltre gli Stati membri a sfruttare appieno la flessibilità offerta dal quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato modificato per sostenere la produzione eolica nell'Ue", scrive Bruxelles.

Altro fronte di criticità è la concorrenza estera: "Per garantire che il settore eolico possa operare in condizioni di parità, la Commissione monitorerà attentamente eventuali pratiche commerciali sleali che avvantaggiano produttori di energia eolica stranieri e continuerà a utilizzare gli accordi commerciali per facilitare l'accesso ai mercati esteri", spiega Bruxelles.

Il pacchetto della Commissione mira anche a risolvere la carenza di manodopera qualificata: la Commissione, anche qui nell'ambito di un piano più generale lanciato per far fronte ai posti di lavoro vacanti nell'industria, "agevolerà (..) l'avvio di accademie europee delle competenze nel settore dell'industria a zero emissioni nette, tra cui una dedicata al settore eolico". Le accademie "svilupperanno contenuti e materiali didattici con l'obiettivo di formare 100mila persone entro i primi tre anni". Infine, la Commissione collaborerà con gli Stati membri e il settore eolico per elaborare una "Carta dell'Ue per l'energia eolica al fine di migliorare le condizioni che consentono al settore eolico europeo di rimanere competitivo", conclude Bruxelles.

Al fianco del pacchetto, la Commissione ha anche presentato una comunicazione per promuovere nello specifico l'eolico offshore. Bruxelles e gli Stati membri hanno concordato di installare 111 Gw di capacità offshore entro il 2030: nel 2022, tale capacità era di 16,3 Gw. "Per questo motivo la Commissione sta raddoppiando gli sforzi volti a sostenere in particolare il settore delle energie rinnovabili offshore, definendo ulteriori azioni volte a: rafforzare l'infrastruttura di rete e la cooperazione regionale, accelerare il rilascio delle autorizzazioni, garantire una pianificazione integrata dello spazio marittimo, rafforzare la resilienza delle infrastrutture, sostenere la ricerca e l'innovazione e sviluppare catene di approvvigionamento e competenze", scrive ancora Bruxelles.

