Antitrust Ue chiude indagine sul gnl dal Qatar: "Nessuna irregolarità"

L'Antitrust Ue ha deciso di chiudere l'indagine aperta nel 2018 sugli accordi per la fornitura di gas naturale liquefatto (gnl) tra Qatar Energy e diversi importatori di gas europei. Lo rende noto la Commissione europea.



A seguito di un'analisi approfondita di tutte le prove pertinenti raccolte, le preoccupazioni iniziali di Bruxelles non sono state confermate. Al centro dell'indagine vi erano alcune clausole contenute negli accordi di fornitura di Qatar Energy, precedentemente denominata Qatar Petroleum, che sembravano limitare la libertà degli importatori di gas europei di vendere il gnl in destinazioni alternative all'interno dello Spazio economico europeo. Il sospetto è stato dissipato nel corso dell'analisi che ha pertanto portato alla chiusura dell'indagine.

Il Qatar fa parte dei Paesi terzi con cui l'Ue sta cercando di ampliare le forniture di gnl per ridurre la dipendenza dal gas russo.