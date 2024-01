L'Ue frena sull'accordo tra Ita e Lufthansa: le rotte a rischio

Non si tratta di una bocciatura totale, ma di sicuro la strada che porta all'acquisto congiunto della compagnia aerea Ita da parte della tedesca Lufthansa e dello Stato italiano è in salita. E potrebbe portare, sempre che l'operazione riceva il disco verde, a dolorosi tagli nelle rotte tra l'Italia e l'Europa centrale e alla cessione di parte degli slot dell'aeroporto di Milano Linate. Ossia a pezzi centrali del core business dell'ex Alitalia. È quanto emerge dalla valutazione preliminare della Commissione europea sull'accordo Ita-Lufthansa. Bruxelles ritiene che l'intesa possa violare le norme Ue sulla concorrenza, e per questo ha deciso di avviare un'indagine approfondita.

Secondo la Commissione, l'operazione rischia di "ridurre la concorrenza sul mercato dei servizi di trasporto aereo di passeggeri su diverse rotte a corto e a lungo raggio da e verso l'Italia". Si tratta innanzitutto delle rotte a corto raggio tra l'Italia e l'Europa centrale. Qui, scrive Bruxelles in una nota, "Lufthansa e Ita sono concorrenti diretti per i collegamenti senza scalo, con una concorrenza limitata da parte di altre compagnie aeree, soprattutto vettori low cost, come Ryanair, che in molti casi operano da aeroporti più difficilmente raggiungibili".

Ci sono poi le rotte a lungo raggio tra l'Italia da un lato, e e gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone e l'India dall'altro. In questo caso, a pesare è il fatto che Lufthansa ha una joint venture con due big come United Airlines e Air Canada. L'aggiunta dei voli coperti da Ita potrebbe ridurre la concorrenza, grazie ai "pratici voli diretti" e ai "siti aeroportuali di facile accesso" su cui contano già oggi i membri dell'alleanza.

Uno dei passaggi fondamentali della valutazione della Commissione riguarda l'aeroporto di Milano Linate, dove Ita detiene circa il 60% degli slot aeroportuali. La cessione di parte di questi slot era già stata sollecitata dai concorrenti nei mesi scorsi, in particolare dal boss di Ryanair Michael O'Leary. Bruxelles ritiene che "l'operazione potrebbe dar luogo a una posizione dominante di Ita nell'aeroporto di Milano Linate, o rafforzarla, rendendo più difficile per i concorrenti fornire servizi di trasporto aereo di passeggeri da e verso Milano Linate".

Le riserve espresse dalla Commissione non sono un fulmine a ciel sereno. Già nei mesi scorsi c'erano state interlocuzione tra i responsabili dell'Antitrust di Bruxelles e Lufthansa. Lo scorso 8 gennaio, spiega l'esecutivo Ue, il gruppo tedesco "ha presentato una serie di impegni per rispondere ad alcune delle riserve preliminari della Commissione", ma "questi impegni sono risultati insufficienti, sia per portata che efficacia, ad eliminare le riserve della Commissione, che non li ha quindi sottoposti a verifica con i partecipanti al mercato".

La Commissione dispone ora di 90 giorni lavorativi, quindi fino al 6 giugno 2024, per adottare una decisione. "L'avvio di un'indagine approfondita non pregiudica l'esito del procedimento", ricorda Bruxelles. La fusione si potrà fare. Ma Lufthansa e Ita dovranno cedere più quote di mercato di quelle che attualmente sembrano disposte a sacrificare.