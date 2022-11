Perché Twitter potrebbe scomparire in Europa

L'arrivo di Elon Musk alla guida di Twitter potrebbe aggiungere un nuovo fronte nella guerra tra i colossi tecnologici Usa e l'Ue. E portare persino alla chiusura del famoso social network in Europa. È quanto circola a Bruxelles, dove alti funzionari della Commissione europea hanno fatto trapelare tutte le loro preoccupazioni per la svolta che il patron di Tesla potrebbe imprimere su privacy e la lotta alla disinformazione.

Contenuti illegali

Proprio in questi giorni, nel Vecchio Continente è entrato in vigore il Digital services act (Dsa), il nuovo regolamento varato da Bruxelles per imprimere una stretta sulla diffusione online di contenuti a rischio. In base alle nuove norme, che si applicheranno dal 2023, sono previste multe fino al 6% delle entrate annuali di un'azienda se essa non rimuove i contenuti illegali. Bruxelles ha anche il diritto di vietare a una piattaforma di operare nell'Ue dopo ripetute gravi violazioni.

Il piano di Musk per aumentare la "libertà di espressione" su Twitter (magari riaprendo account chiusi dalla precedente gestione come quello dell'ex presidente Usa Donald Trump o di altre personalità o organizzazioni accusate di diffondere fake news) potrebbe andare proprio contro tali norme. I primi segnali non sono incoraggianti in tal senso. Innanzitutto, Musk ha fatto fuori alcuni dirigenti che avevano lavorato a stretto contatto con i funzionari della Commissione europea, il che non appare proprio un bel biglietto da visita. Inoltre, tagliando metà dei suoi 7.500 dipendenti, il rischio è di avere meno personale per affrontare il complesso adeguamento di Twitter alla nuova normativa europea. "Il Dsa richiederà a Twitter, in quanto piattaforma online di grandi dimensioni, una massiccia conformità tecnica e legale", compreso il lavoro sulla moderazione dei contenuti, ha dichiarato al Financial Times una fonte informata dei fatti.

Christel Schaldemose, europarlamentare che presiede l'implementazione del Dsa ha dichiarato che "se l'Ue non si assicura che le regole Dsa si applichino a Twitter" la legge sulle Big Tech "sarà un fallimento". Il Financial Times riporta che "i rappresentanti di Twitter dovrebbero incontrare i funzionari dell'Ue alla fine del mese per discutere l'effetto delle nuove regole per la piattaforma". "Ma se Musk non affronterà le preoccupazioni per il crescente numero di profili falsi e di troll sulla piattaforma", ammonisce il quotidiano, "Twitter potrebbe rischiare di essere bandito da Bruxelles". Come previsto per l'appunto dal Dsa.

Privacy

C'è poi la questione della privacy: ai sensi del regolamento europeo sulla protezione dei dati, le aziende possono essere multate fino al 4% del loro fatturato annuo globale per non aver protetto le informazioni personali delle persone. Avendo la sua sede Ue in Irlanda, Twitter viene 'controllato' dall'autorità per la privacy di Dublino, che aveva già problemi con la vecchia gestione, tanto da aver elargito una sanzione di 450mila euro per l'incapacità dell'azienda di proteggere i dati.

Ora, pare che Musk voglia chiudere la sede di Dublino per la sua politica di taglio alle spese, e concentrare tutte le operazioni in California. "Un tale cambiamento - spiega Politico - porterebbe la società a non rispettare le rigide disposizioni all'interno del regime di privacy europeo, che richiedono la supervisione legale dei dati dei cittadini dell'Ue da effettuare nella sede centrale di un'azienda all'interno del blocco di 27 Paesi". Bruxelles teme che Musk trasferirà "tali poteri decisionali alla sua cerchia ristretta negli Stati Uniti", scrive sempre Politico. Aprendo così un nuovo fronte di battaglia con la Commissione.

Thierry Breton, commissario europeo per il Mercato interno, ha già avvertito Musk: "In Europa, l'uccello volerà secondo le nostre regole", ha detto il politico francese. Sul suo profilo Twitter.