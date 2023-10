Tasse sui profitti per tenere basse le bollette: così l'Ue vuole evitare i salassi sull'energia

Prezzi più stabili e meno dipendenti dai combustibili fossili, consumatori in parte protetti da bollette "sanguinose", ma col nucleare francese che rischia di farla da padrone nel mercato dell'energia elettrica europea. Dopo otto ore di intensi negoziati il Consiglio Energia dell'Ue, svoltosi in Lussemburgo, ha raggiunto ieri un accordo compatto sul regolamento per la riforma del mercato dell'elettricità. Solo un paese, l’Ungheria, si è astenuto, mentre gli altri Stati membri hanno tutti votato a favore del compromesso, che rappresenta una sostanziale vittoria soprattutto per la Francia.

Questi gli esiti principali di una trattativa in stallo da mesi: Parigi è riuscita ad inserire il nucleare tra le energie "pulite", potendo finanziare anche i vecchi impianti se rinnovati. Il prezzo dell'elettricità, a differenza di quanto proposto originariamente dalla Commissione europea, non sarà sganciato da quello del gas. Infine l'aspetto che più interessa consumatori e aziende: è stato istituito un meccanismo che fa scattare in automatico delle tasse sui colossi dell'energia che generano extra profitti.

Ricavi in eccesso distribuiti ai clienti

La proposta dell'esecutivo europeo, presentata il 14 marzo scorso, aveva tre obiettivi: rendere l'elettricità meno dipendente dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, puntando sulle rinnovabili, ritenute l'unica garanzia per bollette più basse; proteggere i consumatori dalle impennate dei prezzi e accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. L'esigenza di riformare il settore era il frutto dei tagli al gas russo, seguiti all'invasione dell'Ucraina, che hanno fatto schizzare i prezzi dell'energia elettrica europea a livelli record lo scorso anno. Una delle principali misure per evitare brusche impennate di prezzi delle bollette riguarda gli investimenti pubblici: quando uno Stato finanzia una nuova centrale elettrica, dovrà siglare un "contratto bilaterale per differenza". Questi ultimi sono contratti di lungo termine stipulati tra un fornitore e un ente statale, che fissano un prezzo di esercizio, o "strike price", fisso per il consumatore.

Quando il prezzo dell'elettricità all'ingrosso è inferiore allo "strike price", lo Stato rimborsa la differenza al fornitore; quando è superiore il fornitore è tenuto a restituire la differenza allo Stato, al fine di evitare eccessivi profitti imprevisti. Il Consiglio ha aggiunto flessibilità su come vadano redistribuite le entrate generate dallo Stato attraverso i Cfd bidirezionali. I ricavi verrebbero redistribuiti ai clienti finali e potrebbero anche essere utilizzati per finanziare le misure di sostegno diretto ai prezzi o gli investimenti volti a ridurre i costi dell'elettricità per i clienti finali. I ministri dell'Energia, in raccordo con quanto proposto da Bruxelles, hanno stabilito un tetto alle entrate di mercato eccessive, note come 'extra profitti', derivanti dall'elettricità prodotta da generatori con costi marginali inferiori come le energie rinnovabili, il nucleare e la lignite fino al 30 giugno 2024. Il tetto sarebbe fissato a 180 euro per MWh.

Scelte per i consumatori

Tra le misure previste per contrastare la volatilità dei prezzi, i consumatori potranno richiedere ai fornitori di elettricità di stipulare contratti a lungo termine a prezzo fisso. In alternativa potranno ricorrere a contratti a "prezzo dinamico" con i fornitori se vogliono invece sfruttare prezzi più convenienti quando l'elettricità risulta più economica. I Paesi membri dovranno inoltre indicare dei fornitori "di ultima istanza", in modo che nessun consumatore resti senza elettricità, anche in caso di fallimento delle aziende fornitrici.

Misure anti-crisi

Di fronte a una "crisi", che deve essere dichiarata dal Consiglio a livello regionale o dell'intera Ue, la riforma aggiunge un'opzione temporanea per applicare prezzi regolamentati (fissi) anche sottocosto, ma solo alle piccole e medie imprese. Una crisi dei prezzi, come spiega una nota del Consiglio, può essere dichiarata quando si prevede che prezzi medi all'ingrosso dell'elettricità molto elevati durino almeno per sei mesi e che i forti aumenti dei prezzi al dettaglio dell'elettricità continuino per almeno tre mesi. Manca invece uno degli strumenti individuati da alcuni esperti, cioè quello di "disaccoppiare" i prezzi dell'elettricità da quelli del gas, una fonte di energia per la quale gli Stati membri erano fortemente dipendenti dalla Russia e in generale da importazioni estere.

Vittoria "nucleare"

I negoziati erano rimasti fermi per mesi a causa della richiesta della Francia di estendere anche al nucleare la possibilità di usare i "contratti per differenza" (Cdf), pensati originariamente per favorire e stimolare gli investimenti nelle rinnovabili. Parigi aveva chiesto inoltre di applicare la misura anche ai vecchi reattori. Diversi Stati membri (Italia, Germania, Austria, Lussemburgo, Belgio e Spagna) si erano opposti a questo tentativo, perché equivarrebbe a generalizzare gli aiuti di Stato per le forniture di energia a tutta l'industria francese, con un conseguente svantaggio competitivo per le imprese degli altri Paesi. Anche se il mandato del Consiglio prevede che i contratti per differenza bidirezionali si applicheranno solo agli investimenti in nuovi impianti (non a quelli esistenti) basati sull'energia eolica, solare, geotermica, idroelettrica senza serbatoio e nucleare, Parigi in pratica ha ottenuto quello che voleva. Il testo dell'accordo prevede infatti che questo modello di contratti possa applicarsi anche "agli investimenti volti a ripotenziare sostanzialmente gli impianti di produzione di energia esistenti, o ad aumentarne sostanzialmente la capacità, o a prolungarne la durata". Un escamotage che fa esultare Macron, forte dei 56 reattori della flotta nucleare transalpina. "Si tratta di una risposta forte all'American Inflation Reduction Act, che aiuterà a proteggere il mercato europeo dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili”, ha spiegato alla stampa Agnès Pannier-Runacher, ministra francese per la Transizione Energetica, che vede questo risultato come una vittoria politica per la Francia, capace di difendere la sua scelta di puntare sul nucleare.

Evitare distorsioni

Bruxelles si è impegnata a garantire che l'attuazione dei "contratti per differenza" non porti a distorsioni della concorrenza, assicurando che la redistribuzione delle entrate alle imprese non alteri la parità di condizioni nel mercato interno, in particolare nei casi in cui non è possibile applicare alcuna procedura di gara competitiva. Le norme per i CfD bidirezionali si applicheranno dopo un periodo transitorio di tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, al fine di mantenere la certezza giuridica per i contratti in corso. Grazie all'accordo raggiunto in Lussemburgo, che ha ottenuto il voto di tutti i ministri escluso quello dell'Ungheria, che si è astenuto, la presidenza di turno spagnola del Consiglio potrà ora avviare i negoziati a tre con il Parlamento europeo e la Commissione per arrivare al testo legislativo definitivo.

Continua a leggere su Today