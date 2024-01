Il gas di Putin sta finendo

Finora è stata la linea rossa da non oltrepassare: va bene ridurre le importazioni, ma guai a staccare la spina completamente, pena una crisi energetica, industriale e sociale insostenibile per l'Europa. Ma l'era della dipendenza dell'Ue dal gas russo potrebbe avere i mesi contati: l'anno appena concluso ha fatto registrare un'ulteriore riduzione dell'import, non solo quello via gasdotti, ma anche del gas naturale liquefatto (gnl). E i passi in avanti dei Paesi del blocco nel trovare via alternative a Mosca stanno spingendo la Commissione europea a valutare, per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, un embargo totale al gas di Vladimir Putin.

L'ipotesi è allo studio di Bruxelles, ma ci sono almeno due grossi nodi da sciogliere. Il primo riguarda i contratti. Già il mese scorso, la commissaria Ue all'Energia Kadri Simson ha sottolineato come, in base alle nuove regole, i Paesi Ue possono tagliare le forniture dalla Russia in "modo proporzionato e mirato". Inoltre, queste stesse regole forniscono una base legale alle aziende europee per poter stracciare i contratti con i fornitori russi di gas senza pagare ingenti risarcimenti, scrive il quotidiano britannico Financial times.

L'altro nodo da sciogliere, ben più complesso e rischioso, riguarda l'effetto sui prezzi energetici in Europa di un eventuale embargo sul gas russo. Dopo l'impennata delle bollette tra il 2022 e l'inizio del 2023, i prezzi sono progressivamente scesi e oggi sono a un decimo di quelli registrati al cumine della crisi. I Paesi Ue possono vantare livelli di stoccaggio ben al di sopra della media degli anni precedenti, e la diversificazione delle forniture di gas (via gasdotto e via nave), unita agli investimenti pianificati sulle rinnovabili, starebbero dando buoni frutti.

Nel 2023, appena il 13% delle forniture complessive del blocco proveniva dalla Russia, in calo rispetto al 40% del 2021. Dato ancora più incoraggiante è il calo nelle importazioni di gnl russo via nave, che nel 2022 avevano in qualche modo compensato le riduzioni dei flussi attraverso le condotte come il Nord Stream. Paesi come la Germania hanno costruito in tempi record terminali per importare gnl e stretto accordi con altri fornitori, in particolare in Medio Oriente. Anche l'Austria, tra gli Stati Ue più dipendenti dai flussi via gasdotto, si sta muovendo in questa direzione.

Basteranno tutti questi sforzi all'Europa per sganciarsi dagli idrocarburi di Putin? Gli esperti sono divisi in merito. Per Peter Thompson, direttore della società di consulenza Baringa Partners, staccare la spina comporterà "una certa pressione al rialzo sul prezzo del gas in Europa, ma non dovrebbe trattarsi di un cambiamento di prezzo enorme", ha detto al Financial times. Michael Stoppard, responsabile della strategia globale del gas presso S&P Global Commodity Insights, è di diverso avviso: "I governi e i politici si sentono più rilassati riguardo alla situazione del gas, il che continuo a suggerire è un falso conforto", ha affermato in una intervista quotidiano britannico.