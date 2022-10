Nuovo piano spagnolo per dimezzare la bolletta a quasi metà della popolazione

Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha annunciato un nuovo piano di aiuti da tre miliardi di euro per le famiglie che devono far fronte all'impennata dei prezzi dell'energia, di cui beneficerà quasi la metà della popolazione e che prevede una particolare tariffa regolamentata per le abitazioni dipendenti dal riscaldamento collettivo a gas. Queste misure, che saranno approvate dal Consiglio dei Ministri martedì prossimo, consentiranno alle famiglie con caldaie comunali di beneficiare della tariffa regolamentata, che ridurrà le loro bollette a più della metà di quanto pagano alle attuali condizioni di mercato. Tra le altre iniziative, sarà attuato anche un rafforzamento dei voucher sociali per l'elettricità e il calore.

Queste misure, che si aggiungono a diversi piani di sostegno al potere d'acquisto annunciati nei mesi scorsi da Madrid, consentiranno di "rafforzare la protezione dei cittadini" di fronte alla crisi energetica, ha assicurato Sanchez durante un discorso al Congresso. Con un importo totale di "quasi tre miliardi di euro", le misure andranno "in totale" a quasi "il 40% delle famiglie spagnole", ha affermato il primo ministro. La nuova tariffa regolamentata per i condomini dotati di caldaie collettive a gas, resterà in vigore "fino alla fine del 2023", e riguarderà 1,7 milioni di famiglie, ha calcolato il premier. Il piano del governo prevede anche un aumento del controllo energetico, di cui beneficeranno 1,3 milioni di famiglie più vulnerabili già interessate da questo sistema, ma anche 1,5 milioni di famiglie a reddito limitato, che fino ad ora erano escluse.

Per quanto riguarda l'estensione del voucher sociale per l'elettricità, il governo aumenterà lo sconto applicato ai beneficiari considerati vulnerabili e gravemente vulnerabili rispettivamente al 65% e all'80%. Su base temporanea, verrà creata una nuova categoria di consumatori che avrà diritto a uno sconto del 40% sulle bollette per le famiglie di lavoratori a basso reddito. Secondo le stime del governo, questa nuova categoria beneficerà altri 1,5 milioni di famiglie, che prima erano escluse dal sostegno pubblico. Il buono social térmico raddoppierà il sussidio medio a 375 euro per famiglia e aumenterà il sussidio minimo a 40 euro. Nel 2022 e nel 2023, il budget per il voucher per le famiglie vulnerabili sarà raddoppiato, ha annunciato Sánchez.

Secondo il premier, che guida il Paese con una coalizione composta dal suo partito socialista e dalla sinistra radicale di Podemos, la risposta sociale che l'Europa e la Spagna stanno dando alla crisi può essere riassunta in due parole: "Dignità e giustizia". "La superiorità di questa risposta rispetto a quella neoliberista alla crisi precedente è molto chiara", ha insistito. "Abbiamo lottato con le unghie e con i denti a Bruxelles affinché l'Europa non ripetesse gli stessi errori, ci siamo fatti valere e ci hanno ascoltato", ha rivendicato Sanchez.

