Sanzioni, Bulgaria e Croazia hanno ottenuto la deroga che salverebbe la Lukoil di Priolo

L’attesa deroga all’embargo Ue sulle navi di petrolio russo è arrivata, ma non riguarda l’Italia e tantomeno la raffineria siciliana di Priolo della Lukoil, che da alcuni mesi acquista il solo greggio proveniente dalla Russia. Nella versione finale del nuovo pacchetto di sanzioni Ue a Mosca, il sesto dall’inizio della guerra in Ucraina, due Paesi vengono temporaneamente esentati dal divieto di importazione di petrolio russo via mare. Si tratta di Bulgaria e Croazia, che hanno ottenuto l’ok di Bruxelles a continuare ad acquistare il greggio russo in arrivo su nave.

Per tutti gli altri Stati - compresa l’Italia - l'eliminazione graduale del petrolio russo dovrà entrare in vigore entro 6 mesi per il greggio (quindi al più tardi dal primo gennaio 2023) ed entro 8 mesi per i prodotti raffinati. Per la Bulgaria l'embargo sarà invece posticipato fino al 31 dicembre del 2024 e per la Croazia fino al 31 dicembre del 2023.

Le due deroghe sono state previste “data la specifica esposizione geografica della Bulgaria” e “data la specifica situazione della Croazia legata alla necessità di garantire una fornitura regolare di gasolio per il funzionamento della sua raffineria”, si legge nel pacchetto di sanzioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non è dato a sapere se l’Italia abbia provato o meno, ai tavoli diplomatici di Bruxelles, ad ottenere deroghe dello stesso tipo. Ma di sicuro almeno una raffineria italiana avrebbe tirato un sospiro di sollievo se al Belpaese fosse stata garantita un’eccezione dello stesso tipo.

Si tratta dello stabilimento Isab-Lukoil di Priolo, in provincia di Siracusa, che negli ultimi mesi ha incrementato le importazioni di greggio dalla Russia arrivando al 100% del suo fabbisogno giornaliero per produrre carburanti raffinati. Una scelta di approvvigionamento determinata dalla decisione delle banche di non fare più credito ai proprietari russi dello stabilimento, che sono ora costretti a importare petrolio solo dal loro Paese, mentre prima della guerra la raffineria importava fino al 40% del greggio dalla Russia. Un cocktail di conseguenze del conflitto in Ucraina che rischia di avere serie ripercussioni sull’intera area industriale che vale il 51% del Pil provinciale e che conta 10mila lavoratori. Lo stesso discorso vale per il porto di Augusta, le cui attività sono strettamente legate a quelle della raffineria.