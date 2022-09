Putin ammette che le sanzioni stanno facendo male alla Russia

Vladimir Putin ha affermato che l'economia russa sta reggendo il colpo di quella che ha definito una aggressione finanziaria e tecnologica dell'Occidente, ma ha riconosciuto che le sanzioni stanno creando difficoltà in alcune industrie e regioni. Parlando all'Eastern Economic Forum di Vladivostok, il presidente russo ha ammesso che le aziende che dipendono dalle forniture dall'Europa sono in difficoltà e che per l'economia della nazione si prevede un declino del 2/2,5 percento.

“La pandemia è stata rimpiazzata da nuove sfide globali che pongono una sfida al mondo intero. Mi riferisco alla frenesia delle sanzioni occidentali, agli aggressivi tentativo dell'Occidente di imporre un modello di comportamento ad altri Paesi, privandoli di sovranità e soggiogandoli al suo volere", ha detto il capo del Cremlino.

Putin nel suo intervento ha minacciato di limitare l'esportazione di grano dall'Ucraina all'Europa e ha anticipato che ne discuterà con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Forse dovremmo pensare a limitare l'esportazione di grano e altri generi alimentari lungo questa rotta (dall'Ucraina all'Europa, ndr). Mi consulterò sicuramente con il presidente turco Erdogan su questo argomento", ha detto aggiungendo: "Dopotutto siamo stati noi a elaborare il meccanismo esportazione di grano ucraino". Il presidente ha anche detto che se l'Ue metterà un tetto ai prezzi di gas e petrolio, Mosca non rispetterà più i contratti in vigore.

Come riporta l'agenzia russa Ria Novosti, Putin ha lamentato che "recentemente, irreversibili, si potrebbe dire, si sono verificati cambiamenti tettonici nell'intero sistema delle relazioni internazionali”, e in questo cambiamento “il ruolo di Stati e regioni del mondo dinamici e promettenti è notevolmente aumentato. E soprattutto, naturalmente, la regione Asia-Pacifico: i suoi Paesi sono diventati nuovi centri di crescita economica e tecnologica, punti di attrazione per il personale, i capitali, la produzione".