Salario minimo: arriva l’ok del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la direttiva sul salario minimo. La regolamentazione, approvata con 505 voti favorevoli, 92 contrari e 44 astensioni, definisce i requisiti essenziali per l’adeguatezza dei salari minimi. Contraria, tra gli altri, la Lega. Adesso la palla passa al Consiglio Ue, che dovrebbe approvare formalmente l'accordo a settembre, dopodiché il testo sarà legge. I Paesi Ue disporranno di due anni di tempo per conformarsi alla direttiva.

Cosa prevede la direttiva

La definizione del livello del salario minimo rimarrà di competenza dei singoli Stati membri, i quali dovranno però garantire che questi consentano ai lavoratori una vita dignitosa, tenendo conto del costo della vita e dei più ampi livelli di retribuzione. Per quanto riguarda la valutazione dell'adeguatezza dei salari minimi garantiti esistenti, i Paesi Ue potranno determinare un paniere di beni e servizi a prezzi reali, o fissarlo al 60% del salario mediano lordo e al 50% del salario medio lordo. Secondo questi criteri, in Italia, dove manca un salario minimo universale, la platea interessata da un aumento della retribuzione potrebbe ammontare a 2 milioni di lavoratori.

Al fianco o in alternativa al salario minimo, gli Stati membri dovranno impegnarsi a promuovere e rafforzare la contrattazione collettiva, purché tale contrattazione consenta di raggiungere i criteri fissati per il salario minimo. Gli Stati membri in cui meno dell'80% dei lavoratori è interessato dalla contrattazione collettiva, dovranno - insieme alle parti sociali - stabilire un piano d'azione per aumentare tale percentuale. La direttiva prevede inoltre l'obbligo per i Paesi membri di "garantire il diritto al ricorso per i lavoratori i cui diritti sono stati violati".

Il testo introduce anche "l'obbligo per i Paesi dell'Ue di istituire un sistema di applicazione, compresi monitoraggio, controlli e ispezioni sul campo affidabili, per garantire la conformità e affrontare i subappalti abusivi, il lavoro autonomo fittizio, gli straordinari non registrati o l'aumento dell'intensità di lavoro", scrive il Parlamento Ue.

La nuova direttiva si applicherà a tutti i lavoratori dell'Ue con un contratto o un rapporto di lavoro. I Paesi Ue in cui il salario minimo gode già di protezione, grazie ai contratti collettivi, non saranno tenuti a introdurre queste norme o a rendere gli accordi già previsti universalmente applicabili.

Nell'Ue, 21 Paesi su 27 hanno un salario minimo garantito, mentre gli altri sei (Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Italia e Svezia) determinano i livelli salariali sulla base della contrattazione collettiva delle retribuzioni. Secondo i più recenti dati Eurostat, un lavoratore su sei nell'Unione europea percepisce un salario relativamente basso (cioè inferiore ai 2/3 della retribuzione oraria lorda mediana nazionale).