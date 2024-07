Salario minimo a 1.600 euro (netti) al mese: la proposta della sinistra francese

Non è ancora chiaro se all'Hotel Matignon, sede del primo ministro francese, arriverà nei prossimi giorni uno dei candidati del Nuovo fronte popolare (Nfp), la sinistra unitaria che ha sfidato (e sconfitto) il Rassemblement national (Rn) di Marine Le Pen alle elezioni legislative anticipate. Ma se dovesse concretizzarsi questa eventualità, il primo elemento di scontro è già chiaro: l'aumento del salario minimo, che il Nfp vuole portare a 1.600 euro netti al mese, ben 200 euro in più rispetto a quello attuale.

Il fronte dei critici

La proposta ha avuto l'effetto opposto di quanto successo all'indomani delle elezioni europee, quando il campo liberale del presidente Emmanuel Macron e quello di centrosinistra si avvicinarono per respingere l'avanzata del Rn e del suo giovane candidato premier Jordan Bardella. Stavolta, macronisti e lepenisti sono dallo stesso lato del fronte, quello che, insieme alla stragrande maggioranza delle organizzazioni produttive del Paese, vede nell'aumento dello Smic (questo l'acronimo del salario minimo francese) un disastro per l'economia: per l'attuale premier Gabriel Attal la misura comporterebbe la scomparsa di ben 500mila posti di lavoro.

Anche l'Institut Montaigne, think tank finanziato dai giganti transalpini come Total e Carrefour, e considerato vicino a Vincent Bollorè (magnate a sua volta indicato come l'eminenza grigia dietro l'ultradestra di Le Pen e Bardella), fa una simile previsione: "Un aumento del salario minimo del 14,4% (come previsto dal Nfp, ndr) potrebbe causare perdite di posti di lavoro tra 230.000 e 380.000 unità", di cui "almeno 200.000" nel primo anno di aumento. Oltre agli effetti sull'occupazione, secondo l'istituto la crescita dello Smic "non garantirebbe necessariamente un circolo virtuoso di ripresa attraverso i consumi" e potrebbe comportare "un mix di maggiore inflazione e importazioni dai nostri partner dell'Unione economica e monetaria". Una catastrofe annunciata che però non convince tutti gli economisti.

I benefici per l'economia

Innanzitutto, i numeri: secondo l'Nfp l'aumento del salario minimo interesserebbe direttamente 3,1 milioni di lavoratori, anche se la speranza è che indirettamente la misura metta in moto una dinamica che possa far aumentare le retribuzioni complessive. E i posti di lavoro? Julia Cagé, autorevole economista considerata vicina alla sinistra, ammette che nell'immediato la misura potrebbe portare a una perdita netta di 29mila posti di lavoro. I quali, però, verrebbero ampiamente recuperati nel medio e lungo termine. Come? Secondo Cagé e altri studiosi, compresi gli esperti dell'Osservatorio francese sulla congiuntura economica (Ofce), l'aumento dei salari comporterebbe una crescita dei consumi perché le famiglie rivecerebbero circa 10 miliardi di euro in più, e quindi ci sarebbero più introiti per le stesse imprese. Nel medio termine, dunque, la misura "genererebbe 142.000 posti di lavoro", stima l’economista Éric Heyer dell'Ofce.

Un'altra critica mossa all'aumento dello Smic è che questo graverebbe soprattutto sulle piccole e medie imprese. Per controbilanciare tale impatto, l'Nfp propone una serie di misure come crediti a tasso zero, grazie a un "centro bancario pubblico", agevolazioni temporanee per il flusso di cassa e un accesso più facile ai mercati pubblici. Ci sono poi le verie esenzioni dai contributi dei datori di lavoro sui salari bassi, che già esistono e che sono costati 30 miliardi di euro nel 2022.