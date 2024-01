Perché Roomba è diventato un caso europeo (da 1,4 miliardi)

Roomba, il famoso robot per pulire i pavimenti, è diventato un caso europeo. Amazon ha lanciato un'offerta da 1,4 miliardi di dollari per acquistare iRobot, l'azienda statunitense che lo produce, ma l'operazione potrebbe venire bloccata dalla Commissione europea per violazione delle norme sulla concorrenza.

Lo scorso giugno, l'antitrust di Bruxelles aveva inviato un avviso ad Amazon chiedendo di prendere una serie di provvedimenti per adeguarsi a tali norme. Il nodo principale riguarda il fatto che la multinazionale Usa è una piattaforma di vendita che, sulla carta, dovrebbe garantire a tutti i concorrenti di Roomba pari condizioni di mercato.

Il timore dalla Commissione è che, inglobando iRobot, Amazon finisca per privilegiare il prodotto di casa a scapito dei rivali, come le tedesche Bosch e Miele, l'olandese Philips, la spagnola Taurus e la svedese Electrolux. La multinazionale di Jeff Bezos potrebbe trarre maggiori profitti vendendo più modelli di iRobot rispetto ai rivali sul suo mercato, ha affermato la Commissione a novembre. Il risultato finale potrebbe portare a "prezzi più alti, qualità inferiore e meno innovazione per i clienti".

Le richieste di Bruxelles, però, non sono state accolte dal gigante dell'e-commerce: il 10 gennaio era la data ultima per Amazon per presentare una controproposta alla Commissione, ma sul tavolo dei servizi antitrust europei non è giunto alcun documento. Adesso, Bruxelles ha tempo fino al 14 febbraio per decidere il da farsi, ossia se approvare o meno l'acquisizione.