Le case automobilistiche europee che vogliono la fine del motore a benzina

Se in questi anni avete letto che le auto a benzina e diesel scompariranno in Europa a partire dal 2035, sappiate che in realtà il vecchio motore a combustione potrebbe vivere più a lungo di quanto scritta nella legge Ue attualmente in vigore. Tra poco meno di due anni, la Commissione europea deciderà, come del resto prevede la normativa sopra citata, se rinviare o meno il divieto di vendita dei veicoli leggeri e commerciali a propulsione fossile (e più inquinanti). Il Partito popolare europeo (Ppe), che grazie al successo alle recenti elezioni Ue guiderà la nuova Commissione, ha promesso in campagna elettorale che il bando sarà revocato, almeno per il 2035. E con il Ppe è schierata buona parte dell'industria automobilistica europea, che sconta gravi ritardi nella produzione di auto elettriche rispetto ai concorrenti cinesi (ma anche Usa). Eppure, il fronte dell'automotive Ue non è così compatto. E ci sono ben due pezzi grossi del settore che hanno sposato la linea ecologista e che chiedono la fine del motore a benzina entro il prossimo decennio: Renault e Volvo .

In un manifesto-appello della Piattaforma per l'elettromobilità, di cui la casa francese e quella svedese fanno parte insieme a Tesla e Ford, ma anche l'italiana Enel e diverse ong ambientaliste, si chiede ai leader Ue, che in queste ore dovrebbero decidere l'agenda strategica per il 2024-2029, di mantenere "l'obiettivo delle auto a zero emissioni entro il 2035", un obiettivo che "rappresenta la strategia industriale europea più semplice per i veicoli elettrici", in quanto "porta investimenti vitali alle aziende europee".

La Piattaforma afferma di essere "molto preoccupata per le recenti dichiarazioni che invitano la nuova Commissione europea a revocare gli standard già concordati sulle emissioni di Co2 per auto e furgoni", riferendosi al Ppe, ma non solo (anche tra i liberali e la destra c'è sostegno al rinvio dello stop ai motori a combustione). L'eventuale rinvio del divieto metterebbe a rischio lo sviluppo dell'elettrico: "Attrarre investimenti per creare l’ecosistema industriale a zero emissioni nette per una mobilità a emissioni zero non è possibile senza un quadro normativo coerente e chiaro - dice ancora la Piattaforma - Fare retromarcia adesso penalizzerebbe in modo significativo anche tutti gli attori industriali, compresi molti dei nostri membri, che hanno già investito in questa transizione (automotive, batterie, infrastrutture, ecc.)".

Renault e Volvo stanno già da tempo sviluppando modelli elettrici che potrebbero essere competitivi con quelli cinesi nel breve termine, e lo hanno fatto stringendo accordi di cooperazione proprio con Pechino. Ecco perché l'amministratore delegato del colosso francese, l'italiano Luca de Meo, si è sempre tenuto lontano dal sostenere pubblicamente la richiesta della stragrande maggioranza delle case automobilistiche Ue di introdurre dei dazi sull'import di veicoli cinesi. Richiesta che è stata accontentata dalla presidente Ursula della Commissione Ursula von der Leyen. Giganti europei come Bmw chiedono adesso che il pugno duro contro Pechino sia accompagnato dal rinvio dello stop al motore a combustione: "È un aggiustamento inevitabile", ha detto di recente l'amministratore delegato di Bmw, Oliver Zipse.