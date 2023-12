La rabbia dell'Ue per il Mes: "Italia unico Paese che blocca, è deplorevole"

La bocciatura del da parte del Parlamento italiano ha provocato la rabbia di Bruxelles, che ora non potrà andare avanti nella riforma a causa del nostro no. Il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, si è detto "rammaricato" del risultato, lamentando che l'Italia "rimane l'unico Paese che blocca" la riforma dello strumento, e questo è "deplorevole". "Ho preso atto del voto odierno del Parlamento italiano in relazione alla ratifica del Trattato del Mes. Pur rispettando pienamente le deliberazioni parlamentari, mi rammarico del risultato", ha scritto il presidente del consesso che riunisce i 20 Paesi con la moneta unica.

Il Meccanismo europeo di etabilità (noto anche come Mes o Esm in inglese) è un organismo intergovernativo della sola zona euro istituito nel 2012, che ha il compito di intervenire nelle crisi finanziarie legate ai debiti sovrani e al sistema bancario. Il trattato mette in comune risorse (80 miliardi) che possono essere utilizzate nel caso in cui uno Paese membro si trovi in difficoltà, evitando che il "contagio" finanziario si diffonda in tutta l’eurozona.

Il ricorso al Mes non è obbligatorio, ma deve nel caso essere richiesto dal Paese stesso, e da qui il fastidio di Bruxelles nei confronti di Roma per non voler dare il via libera alla riforma di uno strumento che non è certo obbligata a usare. Ma il suo via libera formale in Parlamento è necessario, ed era atteso in quanto il nostro Paese aveva dato il suo via libera in Europa, ottenendo l'approvazione in Consiglio Ue nel gennaio del 2021 durante il secondo governo Conte.

"Come ho sottolineato in molte occasioni, la finalizzazione della riforma del Trattato Mes è un elemento chiave della nostra rete di sicurezza comune nell'area dell'euro, a beneficio di tutti i Paesi membri dell'area", ha affermato Donohoe. "L'Italia rimane l'unico Paese che blocca la finalizzazione di una riforma per la quale ci siamo tutti impegnati nel 2021", Italia compresa, ha ricordato il presidente, secondo cui è "deplorevole il fatto che non siamo riusciti a realizzare l'istituzione del backstop, un'importante pietra miliare per il completamento dell'Unione bancaria nell'Ue". Il backstop è una sorta di paracadute finanziario nel Fondo di risoluzione per gli istituti finanziari, alimentato con contributi annuali del settore bancario, che è uno dei punti centrali della riforma. Per superare l'impasse, ha concluso Donohoe, "continuerò a impegnarmi su questo fronte con le autorità italiane nei prossimi mesi".