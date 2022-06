Cosa succede con le quote "rosa" nei posti di comando delle aziende

Dopo 10 anni, è arrivato il via libera all'Ue all'introduzione di quote rosa nei consigli di amministrazione delle aziende quotate in borsa. Parlamento europeo e Stati membri hanno trovato l'intesa sulla cosiddetta direttiva "Women on Boards" che mira a introdurre procedure di assunzione trasparenti nelle aziende, in modo che almeno il 40% degli incarichi di amministratore non esecutivo o il 33% di tutti gli incarichi di amministratore siano occupati da donne (o comunque dal genere sottorappresentato).

La direttiva Ue

Secondo l'accordo, che dovrà essere confermato in via definitiva dalle due istituzioni Ue, entro il 30 giugno 2026 tutte le società quotate in borsa dovranno rispettare i target fissati dalla direttiva, favorendo, a parità di qualifica, la candidata (o il condidato) del genere meno rappresentato nel cda. Chi non lo farà andrà incontro a sanzioni, che vanno dalle multe all'annullamento delle nomine. Sono escluse dagli obblighi le piccole e medie imprese con meno di 250 dipendenti.

I deputati europei hanno insistito sul fatto che il merito debba rimanere il criterio chiave nelle procedure di selezione, che dovrebbero essere trasparenti. Le società quotate saranno tenute a fornire informazioni alle autorità competenti una volta all'anno sulla rappresentanza di genere nei loro consigli e, se gli obiettivi non sono stati raggiunti, su come intendono raggiungerli. Le informazioni dovranno essere pubblicate sul sito della società in modo facilmente accessibile.

Cosa comporta la parità di genere nei Cda

Un recente studio condotto da Sonia Falconieri e Chiara De Amicis, della City's Business School di Londra, assieme a Moez Bennouri della Montpellier Business School, ha preso in esame i consigli di amministrazione di società quotate italiane, francesi e britanniche per un periodo di 14 anni. La ricerca dimostra che l'introduzione di una normativa sulla parità di genere è stato il principale catalizzatore per l'incremento della presenza femminile nei consigli di amministrazione. E nei Paesi con quote rigide e sistemi sanzionatori, come Francia e Italia, l'incremento di donne negli organi di governo societario è stato molto più marcato.

Lo studio ha anche valutato la “qualità” dei cda delle imprese in base alle linee guida sulle quote di genere, rilevando che laddove le quote sono state introdotte non vi è stato alcun deterioramento. Anzi, in diversi casi, la qualità è migliorata laddove le quote erano obbligatorie. “La diversità dei consigli di amministrazione è cruciale per il successo e la sostenibilità di una società”, sostiene la professoressa Falconieri. “Non esiste alcuna prova - aggiunge l’esperta - che suggerisca che la qualità dei consigli di amministrazione peggiori quando la regolamentazione è obbligatoria”. Ciononostante, “le normative sulle quote rosa non hanno ancora avuto un impatto complessivamente positivo sulla nomina di dirigenti o presidenti di consiglio di amministrazione donne, che rimane una grande sfida e un ostacolo alla parità di genere”, conclude la studiosa.