Quanto costerà all'Italia la procedura d'infrazione per deficit eccessivo

Come ampiamente prevedibile, la Commissione europea ha deciso di aprire una procedura di infrazione contro l'Italia, per il deficit pubblico fuori controllo. Insieme al nostro Paese sono finiti sotto procedura altri sei Stati: Belgio, Francia, Malta e Slovacchia per l'Eurozona e poi Ungheria e Polonia. Tutte queste nazioni superano il limite del 3% di disavanzo, la differenza tra le uscite e le entrate nella spesa pubblica, ma nessuno come noi, che nel 2023 siamo arrivati addirittura al 7,4% del Pil.

Tagli pesanti

L'apertura di una procedura di infrazione significa che il governo di Giorgia Meloni dovrà ridurre il rapporto tra deficit e Pil dello 0,5% l'anno. Per l'Italia, che ha un Prodotto interno lordo nominale di circa 2mila miliardi, questo dovrebbe significare tagli di almeno 10 miliardi l'anno nel bilancio pubblico. Ma potrebbero essere anche di più. Questo perché alla procedura di infrazione si dovranno unire i percorsi di aggiustamento dei conti pubblici che saranno decisi in base alle regole del nuovo Patto di Stabilità, proprio recentemente approvato dai governi dell'Ue.

"La procedura di infrazione richiede un taglio dello 0,5%", ma se la situazione complessiva mostrerà maggiori necessità di correzioni dei conti "allora raccomanderemo un aggiustamento maggiore", ha precisato il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, nel presentare il pacchetto.

Fine della tolleranza

Per quasi quattro anni le regole fiscali dell'Unione europea erano state messe in pausa, come risposta alla crisi generata prima dalla pandemia di coronavirus, e poi dalla guerra in Ucraina, ma ora si ritorna a dovere rispettare gli stringenti vincoli di Bruxelles imposti dal Patto di Stabilità. Ma per la Commissione non significa un ritorno alla normalità né tanto meno all'austerità. "Dopo quasi quattro anni di clausola di salvaguardia generale, le nostre politiche economiche e fiscali entrano in un nuovo ciclo. Ciò non significa ritorno alla normalità, perché non viviamo in tempi normali. Tanto meno, torniamo all'austerità, perché questo sarebbe un terribile errore", ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni.

Ma al di là delle parole, il fatto che il nostro Paese sarà chiamato a fare dei tagli importanti è una certezza, anche perché non è solo il deficit che dobbiamo ridurre, ma anche il debito, che è il secondo più alto d'Europa, oltre il 137% e inferiore solo a quello della Grecia che è al 162%. E i limiti imposti dal Patto di stabilità prescrivono di tenerlo sotto il 60%, un compito non facile.

Le prossime tappe

Per rendere più semplice il passaggio dalle vecchie alle nuove regole del Patto, per la prima volta le varie fasi della procedura sono state spezzettate su un periodo di sei mesi, da qui a novembre. Venerdì la Commissione invierà agli Stati sotto procedura, quindi anche all'Italia, le sue raccomandazioni sulle azioni da intraprendere. Il nostro Paese avrà poi fino al 20 settembre per presentare un suo piano, che si basi sulle osservazioni di Bruxelles ma che potrebbe anche essere differente.

A novembre poi ci saranno le raccomandazioni vere e proprie della Commissione, sarà allora il momento della verità su quanto ci verrà richiesto di correggere il nostro bilancio. Secondo il nuovo Patto di stabilità si può andare verso un piano di rientro di quattro anni, o su uno più lento e graduale di sette. Le trattative tra Roma e Bruxelles stabiliranno quale sarà.

Giorgetti minimizza

Per il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, si preannuncia quindi un'estate di fuoco, ma è praticamente impossibile che possa strappare correzioni inferiori allo 0,5%, pur tenendo conto di tutta una serie di misure di salvaguardia, che comprendono una tolleranza maggiore ad esempio se lo sforamento della spesa è stato fatto ad esempio per investimenti nella Difesa. Inoltre la Commissione potrebbe richiedere anche delle riforme, che potrebbero andare a toccare settori chiave per l'Italia.

Per il momento Giorgetti minimizza. "La procedura di infrazione non è una notizia, era ampiamente prevista, l'avevamo detto già un anno fa", è stato il commento del ministro, secondo cui "con il boom di deficit indotto dalle misure eccezionali non potevamo certo pensare di stare sotto il 3%". Per l'esponente leghista comunque l'Italia avrebbe avviato un percorso "di responsabilità della finanza pubblica sostenibile, che è apprezzata dai mercati e dalle istituzioni Ue", e quindi "andremo avanti così".