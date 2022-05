La guerra costerà all’Italia 30 miliardi nel 2022

A fine anno, l'Italia potrebbe vedere andare in fumo ben 30 miliardi di euro a causa delle conseguenze economiche della guerra in Ucraina. È quanto emerge dalle previsioni di primavera della Commissione europea, che hanno rivisto al ribasso le stime di crescita dell'intera Ue per l'anno in corso: se prima dell'invasione della Russia ci si aspettava una ripresa del Pil pari a un +4%, adesso gli esperti di Bruxelles prevedono una crescita del 2,7%. La revisione al ribasso per il nostro Paese è ancora più netta, dal 4,1% previsto prima del conflitto al 2,4% attuale.

"L'economia italiana ha affrontato bene la prolungata pandemia di Covid-19 nel 2021, quando la produzione reale è rimbalzata del 6,6% - si legge nelle previsioni - Tuttavia, nella seconda metà del 2021, l'aumento dei prezzi dei fattori di produzione e le strozzature dell'offerta hanno iniziato a pesare sull'attività industriale, mentre il rapido aumento dei prezzi dell'energia ha intaccato il potere d'acquisto delle famiglie. Il PiL reale si è contratto nel primo trimestre del 2022 e le prospettive a breve termine rimangono modeste, poiché le ripercussioni economiche dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina hanno intaccato il sentimento economico e esacerbato gli ostacoli esistenti all'espansione".

L'economia dovrebbe tornare "a un percorso di espansione più sostenuto il prossimo anno, grazie agli investimenti finanziati" dal Pnrr, continua la Commissione. A causa del rallentamento della ripresa dovuta alla guerra in Ucraina, "il ritorno dell'economia ai livelli di produzione pre-crisi è quindi posticipato alla seconda metà del 2022". Nel 2023, la crescita economica dovrebbe attestarsi sull'1,9%, "una percentuale ancora notevolmente superiore alla media di lungo periodo", ma più bassa di quanto previsto prima del conflitto.

Le prospettive, avverte Bruxelles, "restano soggette a pronunciati rischi al ribasso". E questo perché, "in quanto uno dei maggiori importatori di gas naturale russo tra i Paesi dell'Ue, l'Italia sarebbe gravemente colpita da brusche interruzioni dell'approvvigionamento".